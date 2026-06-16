Ξενώνας στα Καλάβρυτα προς 20ετή εκμίσθωση με πλειοδοτικό διαγωνισμό
TRAVEL.GR

Ξενώνας στα Καλάβρυτα προς 20ετή εκμίσθωση με πλειοδοτικό διαγωνισμό

Γιατί ορίστηκε χαμηλό ελάχιστο μίσθωμα εκκίνησης των προσφορών.

Ξενώνας στα Καλάβρυτα προς 20ετή εκμίσθωση με πλειοδοτικό διαγωνισμό
Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαβρύτων οριστικοποίησε τους όρους πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του ξενώνα του Δήμου στη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης Δημοτικής Ενότητας Παΐων.

Σύμφωνα με τους όρους η μίσθωση, θα διαρκέσει 20 χρόνια, με πρώτη προσφορά για το μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των 900 ευρώ, μηνιαίως. Όπως σημειώνεται το ύψος του ελάχιστου μισθώματος εκκίνησης των προσφορών καθορίσθηκε στο ποσό των 900 ευρώ, δεδομένου ότι η αρμόδια επιτροπή έλαβε υπόψη και συνεκτίμησε το γεγονός ότι το συγκεκριμένο ακίνητο δεν διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό αλλά και υπολείπεται βασικών υποδομών για την πλήρη λειτουργία του (ανελκυστήρας, θέρμανση – ψύξη, πυροπροστασία κ.α.) ως ξενώνας φιλοξενίας.

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