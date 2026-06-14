Ένας πλήρης ταξιδιωτικός οδηγός για την Αστυπάλαια, την «Πεταλούδα του Αιγαίου»
Ένας πλήρης ταξιδιωτικός οδηγός για την Αστυπάλαια, την «Πεταλούδα του Αιγαίου»
Ένα πανέμορφο νησί στα Δωδεκάνησα που αναπνέει την αύρα των Κυκλάδων
Το δυτικότερο νησί των Δωδεκανήσων βρίσκεται πολύ κοντά στις Κυκλάδες -ειδικά στη Σαντορίνη και την Αμοργό. Από την πρώτη στιγμή που θα το αντικρίσετε, μάλιστα, ίσως μπερδευτείτε καθώς η Χώρα με τα κυβόσχημα σπίτια και το κάστρο στην κορυφή, είναι καθαρά κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής.
Η Αστυπάλαια είχε ανέκαθεν φανατικούς οπαδούς που απολαμβάνουν τα καλοκαίρια μια από τις ωραιότερες Χώρες του αρχιπελάγους, αλλά και υπέροχες παραλίες με βαθυγάλανα νερά, πολλές από τις οποίες έχουν παραμείνει ανέγγιχτες καθώς είναι προσβάσιμες μόνο με σκάφος.
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Η Αστυπάλαια είχε ανέκαθεν φανατικούς οπαδούς που απολαμβάνουν τα καλοκαίρια μια από τις ωραιότερες Χώρες του αρχιπελάγους, αλλά και υπέροχες παραλίες με βαθυγάλανα νερά, πολλές από τις οποίες έχουν παραμείνει ανέγγιχτες καθώς είναι προσβάσιμες μόνο με σκάφος.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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