Οι ωραιότερες παραλίες της Πάτμου
Οι ωραιότερες παραλίες της Πάτμου
Παραλίες οργανωμένες και μη, ξεχωρίζουν με τα καταγάλανα νερά τους και τις υπέροχες αμμουδιές
Στην ανατολική και τη δυτική πλευρά του νησιού θα βρείτε διάφορες παραλίες, ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζει η Ψιλή Αμμος. Κάποιες από αυτές είναι οργανωμένες, αλλά υπάρχουν και αρκετές χωρίς υποδομές που θα τις χαρείτε με την ησυχία σας.
Στα ανατολικά και νοτιοανατολικά
Γροίκος: πολύ όμορφος κόλπος, με ψιλό βότσαλο και άμμο. Μοιάζει με λίμνη, περιβάλλεται από δύο μικρές χερσονήσους και έχει θέα στον βράχο της Καλικατσούς. Τον Γροίκο προτιμούν όσοι έχουν σκάφος και δένουν εκεί αρόδο. Λειτουργούν ταβερνάκια.
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Στα ανατολικά και νοτιοανατολικά
Γροίκος: πολύ όμορφος κόλπος, με ψιλό βότσαλο και άμμο. Μοιάζει με λίμνη, περιβάλλεται από δύο μικρές χερσονήσους και έχει θέα στον βράχο της Καλικατσούς. Τον Γροίκο προτιμούν όσοι έχουν σκάφος και δένουν εκεί αρόδο. Λειτουργούν ταβερνάκια.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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