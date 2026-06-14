Λιμένας Μεστών: Το άγνωστο λιμάνι της Χίου με το νόστιμο φαγητό και τη μουσική
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Λιμένας Μεστών: Το άγνωστο λιμάνι της Χίου με το νόστιμο φαγητό και τη μουσική

Τέσσερα χιλιόμετρα από τα Μεστά, ένα φυσικό λιμάνι αποκαλύπτει μια γευστική και ανθρώπινη πλευρά της Χίου.

Λιμένας Μεστών: Το άγνωστο λιμάνι της Χίου με το νόστιμο φαγητό και τη μουσική
Τέσσερα χιλιόμετρα δρόμου χωρίζουν τα μεσαιωνικά Μεστά από τη θάλασσά τους. Κατηφορίζεις ανάμεσα σε χαμηλούς λόφους με σχίνους και ξερολιθιές, παίρνεις μια τελευταία στροφή και ο κόλπος ανοίγει μπροστά σου: ένα βαθύ, κλειστό φυσικό λιμάνι στη δυτική ακτή της Χίου, με τον μόλο από τη μία μεριά, μια μικρή βοτσαλωτή παραλία από την άλλη και ψαρόβαρκες δεμένες μπροστά σε δύο ταβέρνες.

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