Οδοιπορικό στην ανατολική Κρήτη: Παραλίες με φοίνικες και τοπία γεμάτα ελαιόδεντρα
Οδοιπορικό στην ανατολική Κρήτη: Παραλίες με φοίνικες και τοπία γεμάτα ελαιόδεντρα
Γύρω από τη Σητεία ξετυλίγεται ένα τοπίο γεμάτο ελαιόδεντρα, με ειδυλλιακές γωνιές τις οποίες δεν έχει αγγίξει ο μαζικός τουρισμός
Η Κρήτη είναι ένας μοναδικός προορισμός – εσκεμμένα δεν αναφέρομαι σε τουριστικό προορισμό– διότι η απεραντοσύνη της απαιτεί ταξιδιωτική συνείδηση, περιηγητική διάθεση, καθώς και θέληση να καταλάβει κανείς τι σημαίνει Κρήτη και τι σημαίνει Κρητικός. Μόνο έτσι μπορείς να απολαύσεις αυτό το μακρόστενο νησί, που σχεδόν αποτελεί χώρα. Επίσης, όταν κάποιος βρίσκεται εδώ, γρήγορα καταλαβαίνει ότι είναι ίσως το μοναδικό νησί της Ελλάδας όπου οι κάτοικοι έχουν γυρισμένη την πλάτη στη θάλασσα.
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