Οδοιπορικό στην ανατολική Κρήτη: Παραλίες με φοίνικες και τοπία γεμάτα ελαιόδεντρα
TRAVEL.GR

Οδοιπορικό στην ανατολική Κρήτη: Παραλίες με φοίνικες και τοπία γεμάτα ελαιόδεντρα

Γύρω από τη Σητεία ξετυλίγεται ένα τοπίο γεμάτο ελαιόδεντρα, με ειδυλλιακές γωνιές τις οποίες δεν έχει αγγίξει ο μαζικός τουρισμός

Οδοιπορικό στην ανατολική Κρήτη: Παραλίες με φοίνικες και τοπία γεμάτα ελαιόδεντρα
Η Κρήτη είναι ένας μοναδικός προορισμός – εσκεμμένα δεν αναφέρομαι σε τουριστικό προορισμό– διότι η απεραντοσύνη της απαιτεί ταξιδιωτική συνείδηση, περιηγητική διάθεση, καθώς και θέληση να καταλάβει κανείς τι σημαίνει Κρήτη και τι σημαίνει Κρητικός. Μόνο έτσι μπορείς να απολαύσεις αυτό το μακρόστενο νησί, που σχεδόν αποτελεί χώρα. Επίσης, όταν κάποιος βρίσκεται εδώ, γρήγορα καταλαβαίνει ότι είναι ίσως το μοναδικό νησί της Ελλάδας όπου οι κάτοικοι έχουν γυρισμένη την πλάτη στη θάλασσα.  

Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης