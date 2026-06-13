Οι ωραιότερες παραλίες στις Μικρές Κυκλάδες
TRAVEL.GR

Οι ωραιότερες παραλίες στις Μικρές Κυκλάδες

Υπέροχες παραλίες των Μικρών Κυκλάδων, με καταγάλανα νερά, χρυσαφένιες αμμουδιές, ιδανικές και για οικογένειες

Οι ωραιότερες παραλίες στις Μικρές Κυκλάδες

Στις Μικρές Κυκλάδες θα κολυμπήσετε σε μερικές από τις ομορφότερες παραλίες του Αιγαίου. Αν και οι περισσότερες είναι δύσκολα προσβάσιμες και φυσικά μη οργανωμένες, δεν μας σταματά από το να βουτάμε ξανά και ξανά, κάθε χρόνο στα μαγευτικά νερά τους.

Καλοταρίτισσα -Δονούσα
Η Καλοταρίτισσα είναι μια σχετικά μικρή παραλία με φαρδιά αμμουδιά και τιρκουάζ νερά.

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