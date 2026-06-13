4 πολιτιστικά events που στρέφουν το βλέμμα στη Μεγάλη Βρετανία αυτό το καλοκαίρι
4 πολιτιστικά events που στρέφουν το βλέμμα στη Μεγάλη Βρετανία αυτό το καλοκαίρι
Από το Λονδίνο ως το Εδιμβούργο, ένα ταξίδι κατά τη θερινή περίοδο εμπλουτίζεται με ενδιαφέροντα καλλιτεχνικά δρώμενα.
Συγκρινόμενη με τα ακαταμάχητα, το καλοκαίρι, ελληνικά νησιά και τις ηλιόλουστες μεσογειακές χώρες, η Βρετανία σίγουρα δεν αποτελεί πρώτη επιλογή στις προτιμήσεις των θερινών προορισμών. Ωστόσο, η απολαυστικά μεγάλη διάρκεια της μέρας αυτή την εποχή, μαζί με τον ήλιο που φέτος της δείχνει ιδιαίτερη προτίμηση και τις όντως καλοκαιρινές θερμοκρασίες που σημειώνονται ήδη από τον Μάιο, κάνουν τη σκέψη ενός ταξιδιού στο Ηνωμένο Βασίλειο ακόμη πιο δελεαστική.
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