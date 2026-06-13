Διακοπές στο Ρέθυμνο: Εξερευνώντας την πόλη και τα χωριά του
Διακοπές στο Ρέθυμνο: Εξερευνώντας την πόλη και τα χωριά του
Εντυπωσιακή αρχιτεκτονική, ενετικές αναφορές και ρομαντική αύρα στο Ρέθυμνο και οι γραφικοί οικισμοί του
Μεταξύ των διάσημων γειτόνων του, Χανίων και Ηρακλείου, το Ρέθυμνο διατηρεί τη δική του, μοναδική ταυτότητα, αποτελώντας ένα ασύγκριτο κράμα μακραίωνης ιστορίας που αποτυπώνεται στη γοητεία και τη γραφικότητα της Παλιάς Πόλης και του ακαταμάχητου αέρα ρομαντισμού που απλώνεται από το Ενετικό Λιμάνι με τον πέτρινο φάρο ως τη θεαματική παραλία της ίδιας της πόλης. Πρόκειται αναμφίβολα για μία από τις εντυπωσιακότερες και πλέον καλοδιατηρημένες πόλεις της χώρας μας, που μαγεύει και κερδίζει τον θαυμασμό των επισκεπτών από κάθε γωνιά της γης.
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