Προβολή της Μήλου και της Αθήνας στην Κροατία
Προβολή της Μήλου και της Αθήνας στην Κροατία
Πρωτοβουλία του ΕΟΤ με τη διοργάνωση δημοσιογραφικών ταξιδιών
Με στόχο την ανάδειξη των θεματικών μορφών τουρισμού και των μοναδικών εμπειριών που προσφέρει στους επισκέπτες η Μήλος, η Υπηρεσία του Ελληνικού Οργανισμού Σερβίας υλοποίησε από δημοσιογραφικό ταξίδι στο νησί για δημοσιογράφους, ιδιοκτήτες ιστοσελίδων και influencers από την Κροατία. Το ταξίδι διοργανώθηκε σε συνεργασία με τον Δήμο Μήλου και εστιάστηκε στον τουρισμό υπαίθρου, το γαστρονομικό και τον πολιτιστικό τουρισμό, προκειμένου να ενισχυθεί η εικόνα του νησιού στην κροατική τουριστική αγορά ως ελκυστικού προορισμού διακοπών.
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