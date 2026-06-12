Γιατί οι Ευρωπαίοι επιλέγουν την Ελλάδα για τις φετινές διακοπές τους στο εξωτερικό
Γιατί οι Ευρωπαίοι επιλέγουν την Ελλάδα για τις φετινές διακοπές τους στο εξωτερικό
Ισχυρή ζήτηση για διακοπές στη θάλασσα και city break
Στην 3η θέση προτίμησης για τους Γερμανούς και τους Ιταλούς, στην 4η για Βρετανούς και Γάλλους και στην 6η για τους Ισπανούς βρίσκεται η Ελλάδα ως προς την πρόθεση για ταξίδια στο εξωτερικό τη φετινή περίοδο βάσει έρευνας της GWI Travel που διεξήχθη τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2026. Η χώρα μας έχει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ότι η πλειονότητα των Ευρωπαίων ταξιδιωτών εξακολουθεί να τοποθετεί ψηλά τις διακοπές κοντά στη θάλασσα, προϊόν κυρίαρχο στη χώρα μας. Από την άλλη πλευρά, στο σημερινό περιβάλλον γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, πάνω από 3 στους 4 ταξιδιώτες από τις βασικές ευρωπαϊκές αγορές εισερχόμενου τουρισμού για την Ελλάδα δηλώνουν ότι είναι πιθανό να επιλέξει πιο κοντινούς του προορισμούς. Αυτό αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των μεσογειακών προορισμών έναντι των μακρινών προορισμών, αλλά μειονέκτημα της Ελλάδας που βρίσκεται γεωγραφικά στην άκρη της Ευρώπης, έναντι άλλων προορισμών όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία ή ακόμη και η Κροατία που είναι πιο εύκολα προσβάσιμες με αυτοκίνητο ή τρένο.
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