Νίνα Μπάσδρα: Η ζωή μίας Ελληνίδας σοπράνο στην Ισλανδία
Νίνα Μπάσδρα: Η ζωή μίας Ελληνίδας σοπράνο στην Ισλανδία
Η σοπράνο περιγράφει την καθημερινότητα στην Ισλανδία και τα πολλά κοινά ανάμεσα στους δύο λαούς.
Σοπράνο με σπουδές στο κλασικό τραγούδι, την υποκριτική και τη θεατρολογία, η Νίνα ανήκει σε εκείνους τους Ευρωπαίους του Νότου που βρήκαν τελικά απάνεμο καταφύγιο στον Βορρά. Μακεδονίτισσα, με καταγωγή από την Κατερίνη, όχι μόνο κατάφερε να προσαρμοστεί, αλλά αγάπησε βαθιά την Ισλανδία, πατρίδα του συζύγου της, με τον οποίο ζουν στο Ρέικιαβικ.
«Το 2016 έφυγα από την Ελλάδα, πήγα αρχικά για σπουδές τραγουδιού στην Ολλανδία και μετά στο Βέλγιο. Για καλή μου τύχη ήταν εκεί και ο Sigurður». Την περίοδο του Covid, η Ισλανδία είχε σχετικά χαλαρούς περιορισμούς συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη κι έτσι η Νίνα και ο Sigurður μετακόμισαν προσωρινά στο Ρέικιαβικ, με σκοπό να ξαναφύγουν πάλι όταν θα περνούσε η κρίση. «Σχεδόν έξι χρόνια μετά, είμαστε ακόμα εδώ».
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα