Ένας αποχαιρετισμός στην τελευταία μόνιμη κάτοικο του Ανάβατου της Χίου -Η συνέντευξη στο Travel.gr το 2021



«Οι δικοί μου με έφερναν συνέχεια εδώ όταν ήμουν μικρή. Ήθελα να μείνω εδώ, και να που τελικά μετά από αρκετά χρόνια τα κατάφερα».