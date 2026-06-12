Ένας αποχαιρετισμός στην τελευταία μόνιμη κάτοικο του Ανάβατου της Χίου -Η συνέντευξη στο Travel.gr το 2021
Ένας αποχαιρετισμός στην τελευταία μόνιμη κάτοικο του Ανάβατου της Χίου -Η συνέντευξη στο Travel.gr το 2021
«Οι δικοί μου με έφερναν συνέχεια εδώ όταν ήμουν μικρή. Ήθελα να μείνω εδώ, και να που τελικά μετά από αρκετά χρόνια τα κατάφερα».
Ευδιάθετη και ευγενική, με ένα βλέμμα γεμάτο σιγουριά και αίσθηση του χιούμορ. Ακούει τζαζ, της αρέσουν ως ανάμνηση τα ταξίδια, δεν φεύγει σχεδόν ποτέ από το χωριό της και δεν επιτρέπει σε κανέναν να πει κάτι αρνητικό για αυτό.
Τα σημάδια του χρόνου ανεξίτηλα χαραγμένα στο πρόσωπό της, μεταδίδουν τη σοφία της από την ίδια τη ζωή που έζησε. Η κυρία Σμαράγδα, είναι ο μοναδικός κάτοικος του Ανάβατου: ενός σχεδόν εγκαταλελειμμένου μεσαιωνικού οικισμού στην Κεντρική Χίο. Ο οικισμός είναι γνωστός και ως ο «Μυστράς του Αιγαίου» και ιδρύθηκε στους μέσους βυζαντινούς χρόνους.
Μένει εδώ τα τελευταία 30 χρόνια της ζωής της και, όπως η ίδια σημειώνει, είναι «πολίτης του κόσμου» μέχρι που κάποια στιγμή αποφάσισε «να καταλαγιάσει».
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