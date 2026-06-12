24 ώρες στη Λιουμπλιάνα
24 ώρες στη Λιουμπλιάνα
Η Λιουμπλιάνα αποκαλύπτεται σε 24 ώρες μέσα από την αγορά, τις γεύσεις, το ποτάμι και τη γοητεία της καθημερινότητάς της.
Μπορούν 24 ώρες στη Λιουμπλιάνα να κερδίσουν την καρδιά του επισκέπτη; Η απάντηση κρύβεται στην Κεντρική Αγορά της. Εκεί όπου οι ντόπιοι παραγωγοί, τα χρώματα και οι αυθεντικές γεύσεις της Σλοβενίας ενώνονται κάτω από τις εμβληματικές στοές του Πλέτσνικ, συνθέτοντας το πιο ζωντανό και νόστιμο καλωσόρισμα, αλλά και μια ολοκληρωμένη πολιτιστική εμπειρία σε μία από τις πιο γοητευτικές πρωτεύουσες της Ευρώπης.
H Κεντρική Αγορά της Λιουμπλιάνα δεν λειτουργεί μόνο ως σημείο για ψώνια. Παραδοσιακά, υπήρξε τόπος συνάντησης για τους ντόπιους, για να συναντιούνται και να διασκεδάζουν. Η Κεντρική Αγορά αποτελείται από μια υπαίθρια αγορά, που βρίσκεται στις πλατείες Vodnikov trg και Pogačarjev trg, μια κλειστή αγορά που βρίσκεται ανάμεσα στις δύο πλατείες, και μια σειρά από μικρά καταστήματα τροφίμων κατά μήκος του ποταμού Ljubljanica, τα οποία αναφέρονται ως Σκεπαστή Αγορά του Plečnik. Πρόκειται για μια διώροφη σειρά αιθουσών δίπλα στο ποτάμι, που ακολουθεί την καμπύλη του ποταμού, μέσα σε κιονοστοιχία σχεδιασμένη από τον διάσημο αρχιτέκτονα της Λιουμπλιάνα Jože Plečnik. Στον επάνω όροφο βρίσκονται καταστήματα που προσφέρουν σλοβενικά προϊόντα και χώροι εστίασης. Στον κάτω όροφο υπάρχει μια ψαραγορά, η οποία βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τη γκαλερί DobraVaga, έναν χώρο έκθεσης κάθε είδους τέχνης κυρίως νέων καλλιτεχνών.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
H Κεντρική Αγορά της Λιουμπλιάνα δεν λειτουργεί μόνο ως σημείο για ψώνια. Παραδοσιακά, υπήρξε τόπος συνάντησης για τους ντόπιους, για να συναντιούνται και να διασκεδάζουν. Η Κεντρική Αγορά αποτελείται από μια υπαίθρια αγορά, που βρίσκεται στις πλατείες Vodnikov trg και Pogačarjev trg, μια κλειστή αγορά που βρίσκεται ανάμεσα στις δύο πλατείες, και μια σειρά από μικρά καταστήματα τροφίμων κατά μήκος του ποταμού Ljubljanica, τα οποία αναφέρονται ως Σκεπαστή Αγορά του Plečnik. Πρόκειται για μια διώροφη σειρά αιθουσών δίπλα στο ποτάμι, που ακολουθεί την καμπύλη του ποταμού, μέσα σε κιονοστοιχία σχεδιασμένη από τον διάσημο αρχιτέκτονα της Λιουμπλιάνα Jože Plečnik. Στον επάνω όροφο βρίσκονται καταστήματα που προσφέρουν σλοβενικά προϊόντα και χώροι εστίασης. Στον κάτω όροφο υπάρχει μια ψαραγορά, η οποία βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τη γκαλερί DobraVaga, έναν χώρο έκθεσης κάθε είδους τέχνης κυρίως νέων καλλιτεχνών.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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