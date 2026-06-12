Long weekend στη Τζια: Οι ωραιότερες εμπειρίες στο Κυκλαδονήσι μια ανάσα από την Αθήνα
Long weekend στη Τζια: Οι ωραιότερες εμπειρίες στο Κυκλαδονήσι μια ανάσα από την Αθήνα
Το πιο κοντινό Κυκλαδονήσι στην Αθήνα που προσφέρει πράσινες διαδρομές, γαλάζιες ακτές και θαλάσσιες περιπέτειες στον βυθό του.
Η Τζια είναι ένα νησί που τα τελευταία αρκετά χρόνια ανεβαίνει σταθερά στην προτίμηση του κοινού και μάλιστα σχεδόν αθόρυβα. Οι παραλίες με τα κρυστάλλινα νερά, το ξερό αλλά γοητευτικό τοπίο με τις βελανιδιές να σπάνε τη μονοτονία της γης, η όμορφη Χώρα, η ήρεμη κουλτούρα του νησιού και πολλά ακόμα στοιχεία την έχουν κάνει ιδιαίτερα αγαπητή.
Το καράβι για την Τζιά φεύγει από το Λαύριο και σε περίπου μία ώρα και δέκα λεπτά θα βρίσκεστε στο νησί. Το οδικό της δίκτυο επιδέχεται βελτίωσης, παραμένει όμως κομμάτι της ταυτότητάς της που στηρίζει την ήπια ανάπτυξη. Αν θελήσετε να εξερευνήσετε αρκετές από τις παραλίες της, καλό είναι το αυτοκίνητό σας να μην είναι πολύ χαμηλό. Όλα τα συμβατικά αυτοκίνητα μπορούν να τις προσεγγίσουν με προσοχή, αρκεί να μην βρίσκονται ιδιαίτερα χαμηλά.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Το καράβι για την Τζιά φεύγει από το Λαύριο και σε περίπου μία ώρα και δέκα λεπτά θα βρίσκεστε στο νησί. Το οδικό της δίκτυο επιδέχεται βελτίωσης, παραμένει όμως κομμάτι της ταυτότητάς της που στηρίζει την ήπια ανάπτυξη. Αν θελήσετε να εξερευνήσετε αρκετές από τις παραλίες της, καλό είναι το αυτοκίνητό σας να μην είναι πολύ χαμηλό. Όλα τα συμβατικά αυτοκίνητα μπορούν να τις προσεγγίσουν με προσοχή, αρκεί να μην βρίσκονται ιδιαίτερα χαμηλά.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα