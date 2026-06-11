Κινέζοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα: Η επιστροφή, οι συνήθειες και οι προορισμοί που κερδίζουν το ενδιαφέρον τους
Κινέζοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα: Η επιστροφή, οι συνήθειες και οι προορισμοί που κερδίζουν το ενδιαφέρον τους
Τι αναζητούν οι Κινέζοι ταξιδιώτες στα ταξίδια τους στην Ελλάδα.
Με αργούς ρυθμούς επανέρχεται η εξερχόμενη κινέζικη ταξιδιωτική αγορά δημιουργώντας προσδοκίες για μεγαλύτερο αριθμό Κινέζων επισκεπτών τα επόμενα χρόνια και στη χώρα μας. Να σημειωθεί ότι την χρονιά πριν από την πανδημία το 2019 ο αριθμός των αφίξεων Κινέζων τουριστών στην Ελλάδα ανήλθε σε περίπου 164.000, που αποτελεί μία από τις υψηλότερες επιδόσεις για τον ελληνικό τουρισμό.
Την κινέζικη τουριστική αγορά αναλύει σε τελευταία του έκθεση το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής Πρεσβείας στο Πεκίνο. Οι Κινέζοι τουρίστες φαίνεται να προτιμούν τουριστικά πακέτα διάρκειας 5-8 διανυκτερεύσεων, σε ξενοδοχεία 3-5 αστέρων, κόστους που δεν ξεπερνά τα 2.500 ευρώ. Το 80% του συνόλου αγοράζει τουριστικά πακέτα αποκλειστικά για την Ελλάδα, το 10% προτιμά τουριστικά πακέτα Ελλάδας-Τουρκίας, ενώ το υπόλοιπο 10% προτιμά πακέτα συνδυασμένων διακοπών με άλλες χώρες.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Την κινέζικη τουριστική αγορά αναλύει σε τελευταία του έκθεση το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής Πρεσβείας στο Πεκίνο. Οι Κινέζοι τουρίστες φαίνεται να προτιμούν τουριστικά πακέτα διάρκειας 5-8 διανυκτερεύσεων, σε ξενοδοχεία 3-5 αστέρων, κόστους που δεν ξεπερνά τα 2.500 ευρώ. Το 80% του συνόλου αγοράζει τουριστικά πακέτα αποκλειστικά για την Ελλάδα, το 10% προτιμά τουριστικά πακέτα Ελλάδας-Τουρκίας, ενώ το υπόλοιπο 10% προτιμά πακέτα συνδυασμένων διακοπών με άλλες χώρες.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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