Αυθεντικές εμπειρίες στη Λέρο του φετινού καλοκαιριού
Αυθεντικές εμπειρίες στη Λέρο του φετινού καλοκαιριού
Δέκα στάσεις στη Λέρο αποκαλύπτουν το αυθεντικό πρόσωπο του νησιού, ανάμεσα σε γεύσεις, θάλασσα, ιστορίες και ανθρώπους.
Στη Λέρο επιστρέφω εδώ και χρόνια και κάθε φορά ακολουθώ σχεδόν την ίδια διαδρομή: μια ψαροταβέρνα με τα τραπέζια δίπλα στο νερό, έναν ανεμόμυλο για την ώρα του ηλιοβασιλέματος, ένα ζαχαροπλαστείο που μυρίζει σιρόπι πριν ακόμη περάσεις την πόρτα. Αυτός είναι ο δικός μου χάρτης στο νησί.
Παντέλι
Ξεκινάω πάντα από το Παντέλι, το ψαροχώρι κάτω από τον Πλάτανο. Εκεί, με τα τραπέζια ακουμπισμένα σχεδόν στην άμμο, ο Απόστολος Καρπαθάκης κρατάει την «Ψαροπούλα» από το 1962, από τις παλαιότερες ταβέρνες του νησιού. Διαλέγεις το ψάρι σου, η Βαγγελιώ το αναλαμβάνει στην κουζίνα κι εσύ κάθεσαι να φας χταπόδι στη σχάρα ή στιφάδο, μακαρόνια με αστακό, παστό κολιό, με τη ματιά να φεύγει απέναντι, στα νησάκια Αγία Κυριακή και Πιανούσα. Έχει βγει πρωτοσέλιδο ακόμη και σε τουρκική εφημερίδα. Oι απέναντι έρχονται με τη βάρκα για το ψάρι του Αποστόλη.
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