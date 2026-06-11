Ποια είναι η παραλία Βουτούμι που αναδείχθηκε δεύτερη καλύτερη στην Ευρώπη
TRAVEL.GR

Ποια είναι η παραλία Βουτούμι που αναδείχθηκε δεύτερη καλύτερη στην Ευρώπη

Το Βουτούμι κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις καλύτερες παραλίες της Ευρώπης για το 2026, σύμφωνα με το European Best Destinations.

Ποια είναι η παραλία Βουτούμι που αναδείχθηκε δεύτερη καλύτερη στην Ευρώπη
Στους Αντίπαξους, ένας μικρός κόλπος με νερά που μοιάζουν σχεδόν ζωγραφισμένα απέσπασε φέτος μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές διακρίσεις, κατακτώντας τη δεύτερη θέση στη λίστα με τις καλύτερες παραλίες της Ευρώπης για το 2026, σύμφωνα με τον οργανισμό European Best Destinations. Το Βουτούμι, εδώ και χρόνια σημείο αναφοράς για όσους αγαπούν το Ιόνιο, βλέπει τη φήμη του να ταξιδεύει ξανά πέρα από τα ελληνικά σύνορα.

Το Βουτούμι με τα γαλαζοπράσινα, κρυστάλλινα νερά και τον μαγευτικό βυθό είναι από μόνο του ένας λόγος για να φτάσει κανείς σε αυτό το νησάκι του Ιονίου, το οποίο απέχει περίπου 20 λεπτά από τους Παξούς με τα καραβάκια που αναχωρούν καθημερινά από τον Λόγγο ή τον Γάϊο με προορισμό το μικρό, καταπράσινο νησάκι με το ελάχιστο υψόμετρο.

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