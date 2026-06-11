Ποια είναι η παραλία Βουτούμι που αναδείχθηκε δεύτερη καλύτερη στην Ευρώπη

Το Βουτούμι κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις καλύτερες παραλίες της Ευρώπης για το 2026, σύμφωνα με το European Best Destinations.