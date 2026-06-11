Από το Μπλάκπουλ έως την Πιερία: Πώς τα «ανάποδα σπίτια» έγιναν ταξιδιωτική εμπειρία
Από το Μπλάκπουλ έως την Πιερία: Πώς τα «ανάποδα σπίτια» έγιναν ταξιδιωτική εμπειρία
Tα «ανάποδα σπίτια» δείχνουν πώς μικρές, ευρηματικές εμπειρίες μπαίνουν στον ταξιδιωτικό χάρτη.
Κάθε εποχή έχει τα αξιοθέατά της. Σήμερα, όμως, όλο και περισσότερες ταξιδιωτικές εμπειρίες ζητούν από τον επισκέπτη να περάσει το κατώφλι τους και να γίνει μέρος της εικόνας. Τα «ανάποδα σπίτια», μια από τις πιο φωτογενείς και παιχνιδιάρικες τάσεις στον σύγχρονο τουρισμό εμπειριών, κινούνται ακριβώς σε αυτή τη λογική.
Το μεγαλύτερο «ανάποδο σπίτι» της Βρετανίας
Το πιο πρόσφατο παράδειγμα έρχεται από το Μπλάκπουλ, έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς παραθαλάσσιους προορισμούς της Βρετανίας. Στην παραλιακή λεωφόρο της πόλης, κοντά στο South Pier, άνοιξε το μεγαλύτερο «ανάποδο σπίτι» της Βρετανίας, με 13 θεματικά δωμάτια σχεδιασμένα για να δημιουργούν την αίσθηση ότι όλα έχουν γυρίσει ανάποδα.
Από ένα δωμάτιο εμπνευσμένο από το τσίρκο και μια γωνιά ανάγνωσης μέχρι χώρο παιχνιδιών και υπνοδωμάτιο με έντονη leopard-print αισθητική, κάθε σημείο λειτουργεί ως σκηνικό οπτικής ψευδαίσθησης. Το σπίτι μοιάζει να έχει προσγειωθεί στη στέγη του, τα έπιπλα βρίσκονται στο ταβάνι, τα δωμάτια έχουν στηθεί έτσι ώστε να μπερδεύουν την προοπτική και ο επισκέπτης φεύγει με φωτογραφίες που αποκτούν νόημα μόνο όταν η εικόνα γυρίσει ανάποδα.
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