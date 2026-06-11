Πώς θα στήσετε το ιδανικό setup για να είστε όλη την ημέρα στην παραλία
TRAVEL.GR

Πώς θα στήσετε το ιδανικό setup για να είστε όλη την ημέρα στην παραλία

Εξόρμηση στην παραλία με άνεση, δροσιά και καλύτερη οργάνωση

Πώς θα στήσετε το ιδανικό setup για να είστε όλη την ημέρα στην παραλία
Κάποιες παραλίες μοιάζουν παραδεισένιες. Λάμπουν λουσμένες στο φως του ήλιου και έχουν καταγάλανα νερά, στα οποία δύσκολα μπορεί να αντισταθεί ένας κολυμβητής. Είναι παραλίες που μοιάζουν να «σταματούν» τους δείκτες του ρολογιού, ώστε κάθε λουόμενος να γευτεί την αλμύρα της θάλασσας για όσο χρόνο επιθυμεί. Να μείνει για όσο θελήσει πλάι στη μεθυστική ευωδιά της, να ακούει δίχως σταματημό τον παφλασμό των κυμάτων και να ατενίζει το ηλιοβασίλεμα που βάφει πορτοκαλοκόκκινο τον ουρανό, ο οποίος καθρεφτίζεται με χάρη στη θάλασσα.

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