10 πράγματα που είναι χρήσιμο να γνωρίζετε πριν επισκεφθείτε την Ακτή Αμάλφι
10 πράγματα που είναι χρήσιμο να γνωρίζετε πριν επισκεφθείτε την Ακτή Αμάλφι
Η Ακτή Αμάλφι είναι ένας από τους πιο γοητευτικούς προορισμούς της Μεσογείου, αλλά και ένας τόπος που απαιτεί σωστή προετοιμασία.
Λίγοι προορισμοί στη Μεσόγειο έχουν αποκτήσει τόσο μυθική διάσταση όσο η Ακτή Αμάλφι. Οι κάθετοι βράχοι που βουτούν στη θάλασσα, τα πολύχρωμα σπίτια που μοιάζουν να κρέμονται πάνω από το Τυρρηνικό Πέλαγος, οι μυρωδιές από λεμόνια, βασιλικό και φρεσκοψημένη ζύμη, τα μικρά λιμανάκια και οι εντυπωσιακές εικόνες που κατακλύζουν καθημερινά τα social media έχουν μετατρέψει αυτό το κομμάτι της νότιας Ιταλίας σε έναν από τους πιο πολυπόθητους ταξιδιωτικούς προορισμούς στον κόσμο.
Πίσω, όμως, από την καρτποσταλική ομορφιά, η Ακτή Αμάλφι είναι ένας τόπος που χρειάζεται προετοιμασία. Είναι ακριβή, πολυσύχναστη, γεμάτη σκαλιά, με δύσκολες μετακινήσεις και χωριά πολύ μικρότερα απ’ όσο φαντάζεται κανείς βλέποντας τις φωτογραφίες. Αυτό δεν αφαιρεί τίποτα από την αξία του ταξιδιού. Ίσα ίσα. Σημαίνει ότι, για να την απολαύσετε πραγματικά, χωρίς εκνευρισμό και λάθος προσδοκίες, είναι χρήσιμο να γνωρίζετε από πριν μερικές βασικές αλήθειες. Ακολουθούν δέκα πράγματα που καλό είναι να έχετε στο μυαλό σας πριν οργανώσετε ένα ταξίδι σε έναν από τους πιο όμορφους, αλλά και πιο απαιτητικούς, προορισμούς της Ιταλίας.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Πίσω, όμως, από την καρτποσταλική ομορφιά, η Ακτή Αμάλφι είναι ένας τόπος που χρειάζεται προετοιμασία. Είναι ακριβή, πολυσύχναστη, γεμάτη σκαλιά, με δύσκολες μετακινήσεις και χωριά πολύ μικρότερα απ’ όσο φαντάζεται κανείς βλέποντας τις φωτογραφίες. Αυτό δεν αφαιρεί τίποτα από την αξία του ταξιδιού. Ίσα ίσα. Σημαίνει ότι, για να την απολαύσετε πραγματικά, χωρίς εκνευρισμό και λάθος προσδοκίες, είναι χρήσιμο να γνωρίζετε από πριν μερικές βασικές αλήθειες. Ακολουθούν δέκα πράγματα που καλό είναι να έχετε στο μυαλό σας πριν οργανώσετε ένα ταξίδι σε έναν από τους πιο όμορφους, αλλά και πιο απαιτητικούς, προορισμούς της Ιταλίας.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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