Απόδραση στον Αργοσαρωνικό πιο γρήγορα από ποτέ
Απόδραση στον Αργοσαρωνικό πιο γρήγορα από ποτέ
Ένα ταξίδι που απέχει μόνο μια ανάσα από το λιμάνι του Πειραιά.
Η ηλιόλουστη Ελλάδα είναι γεμάτη νησιά που βρέχονται από τις θάλασσές της και σας προσκαλούν να τα επισκεφτείτε και να τα γνωρίσετε είτε στο πλαίσιο οργανωμένου ταξιδιού είτε κάνοντας μία απόδραση της τελευταίας στιγμής. Η εξόρμηση είναι αναγκαία οποιαδήποτε εποχή, πόσω μάλλον την άνοιξη και το καλοκαίρι για να βρεθείτε πλάι στης θάλασσας τη μεθυσμένη ευωδιά. Με αφετηρία το λιμάνι του Πειραιά μπορείτε σε μόλις λίγες ώρες να βρίσκεστε σε έναν ειδυλλιακό κοντινό προορισμό, όπως στα νησιά του Αργοσαρωνικού που προσφέρονται για μονοήμερες αποδράσεις, Σαββατοκύριακα, τριήμερα ακόμα και πολυήμερες διακοπές.
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