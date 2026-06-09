Κιγκάλι: Από τον εμφύλιο σε πόλη – πρότυπο
Κιγκάλι: Από τον εμφύλιο σε πόλη – πρότυπο
Πόσα μπορούν να αλλάξουν σε 30 χρόνια και πως μπορεί να συμβεί μια αληθινή στροφή 180°;
Η πρωτεύουσα της Ρουάντα, η λεγόμενη και «Σιγκαπούρη της Αφρικής», είναι μια πόλη που με την πρώτη όψη σε εκπλήσσει ευχάριστα με την καθαριότητά της, την αρμονία και τη νέα εικόνα που διαθέτει. Πίσω από αυτό όμως, κρύβεται καλά, πολύ καλά, μια σύγχρονη τραγωδία. Και ίσως γι’ αυτό το Κιγκάλι να είναι σήμερα μία από τις πιο συγκλονιστικές πόλεις που μπορεί να επισκεφτεί κανείς.
Στην ευρύτερη περιοχή της Ρουάντα, για χρόνια οι κάτοικοι ήταν χωρισμένοι σε δύο κοινωνικές ομάδες, τους Χούτου και τους Τούτσι. Οι Χούτου απασχολούνταν κατά βάση σε αγροτικές εργασίες και αποτελούσαν την πλειοψηφία των κατοίκων. Από την άλλη, η ομάδα των Τούτσι συνδεόταν περισσότερο με την κτηνοτροφία και κατείχε τις υψηλότερες κοινωνικές τάξεις της Ρουάντα. Αν ένας Χούτου αποκτούσε τα δικά του ζώα, μπορούσε να αντιμετωπιστεί κοινωνικά ως Τούτσι.
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