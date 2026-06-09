Πώς θα λειτουργούν οι κινητές καντίνες σε τουριστικές εγκαταστάσεις
Πώς θα λειτουργούν οι κινητές καντίνες σε τουριστικές εγκαταστάσεις
Οι απαγορεύσεις και τα πρόστιμα σε περιπτώσεις παραβίασης της νομοθεσίας.
Με απόφαση του υπουργείου Τουρισμού καθορίστηκαν οι προδιαγραφές και η ρύθμιση λειτουργίας κινητών καντινών σε τουριστικές εγκαταστάσεις.
Αναλυτικά, σε περίπτωση τουριστικού καταλύματος ο φορέας εκμετάλλευσης πρέπει να διαθέτει εν ισχύ πιστοποιητικό κατάταξης κατηγορίας 3 ή 4 ή 5 αστέρων. Η καντίνα δεν προσμετράται ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατά την έκδοση του πιστοποιητικού κατάταξης. Η λειτουργία καντίνας επιτρέπεται με μέγιστη αναλογία μία ανά 200 δωμάτια δυναμικότητας του καταλύματος.
Η χρήση καντινών απαγορεύεται από αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα καθώς και από ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα. Σε περίπτωση Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης ή Σύνθετου ή Μικτού τουριστικού καταλύματος, η καντίνα τοποθετείται σε ικανή απόσταση έτσι ώστε να μη δημιουργείται όχληση στις τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες.
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Αναλυτικά, σε περίπτωση τουριστικού καταλύματος ο φορέας εκμετάλλευσης πρέπει να διαθέτει εν ισχύ πιστοποιητικό κατάταξης κατηγορίας 3 ή 4 ή 5 αστέρων. Η καντίνα δεν προσμετράται ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατά την έκδοση του πιστοποιητικού κατάταξης. Η λειτουργία καντίνας επιτρέπεται με μέγιστη αναλογία μία ανά 200 δωμάτια δυναμικότητας του καταλύματος.
Η χρήση καντινών απαγορεύεται από αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα καθώς και από ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα. Σε περίπτωση Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης ή Σύνθετου ή Μικτού τουριστικού καταλύματος, η καντίνα τοποθετείται σε ικανή απόσταση έτσι ώστε να μη δημιουργείται όχληση στις τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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