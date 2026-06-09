Λεοντίτο Αργιθέας: Στο καφενείο του παπά Χρήστου, κάτω από τον «Πλάτανο του Καραϊσκάκη»
Λεοντίτο Αργιθέας: Στο καφενείο του παπά Χρήστου, κάτω από τον «Πλάτανο του Καραϊσκάκη»
Κάτω από τη σκιά ενός υπεραιωνόβιου πλάτανου, ένα εμβληματικό καφενείο συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία.
UPD:
Ο δρόμος για το Λεοντίτο σε οδηγεί σταδιακά σε έναν άλλο τόπο. Στρίβει, ανηφορίζει, χάνεται μέσα στα έλατα και ξανά βγαίνει, ώσπου κάποια στιγμή το βουνό ανοίγει και το χωριό βρίσκεται εκεί, στα χίλια μέτρα, σαν να σε περίμενε. Ανατολική Αργιθέα, Θεσσαλικά Άγραφα. Γύρω-γύρω οι κορυφές, η Καράβα στα 2.184 μέτρα, το Δελιδίμι και το Βουτσικάκι, κρατούν τον ορίζοντα ψηλά. Ανέβηκα με τη φωτογράφο Αμαλία Κωβαίου, ένα πρωινό του Μάη που κανονικά θα έπρεπε να μυρίζει καλοκαίρι. Εδώ πάνω όμως ο Μάης δεν λέει να ζεστάνει.
Στη μέση της πλατείας στέκει ο πελώριος πλάτανος, με κορμό που δέκα άνθρωποι δεν μπορούν να αγκαλιάσουν, χωρίς κούφωμα, χωρίς ίχνος φθοράς. Τον λένε «Πλάτανο του Καραϊσκάκη», γιατί ο ήρωας έμεινε εδώ το καλοκαίρι του 1823, σε ένα σπίτι δίπλα στην Αγία Παρασκευή, κι έδωσε τριήμερη μάχη πριν φύγει. Ο Θεοχάρης Ζάγκας, καθηγητής Δασολογίας από τη Θεσσαλονίκη, μέτρησε την ηλικία του: κοντά στα εννιακόσια εβδομήντα χρόνια. Δηλαδή ήταν ήδη γέρικο δέντρο όταν ο Καραϊσκάκης κάθισε στον ίσκιο του. Η Αμαλία τον φωτογραφίζει και χάνεται με τον φακό της ανάμεσα στα κλαδιά του.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Στη μέση της πλατείας στέκει ο πελώριος πλάτανος, με κορμό που δέκα άνθρωποι δεν μπορούν να αγκαλιάσουν, χωρίς κούφωμα, χωρίς ίχνος φθοράς. Τον λένε «Πλάτανο του Καραϊσκάκη», γιατί ο ήρωας έμεινε εδώ το καλοκαίρι του 1823, σε ένα σπίτι δίπλα στην Αγία Παρασκευή, κι έδωσε τριήμερη μάχη πριν φύγει. Ο Θεοχάρης Ζάγκας, καθηγητής Δασολογίας από τη Θεσσαλονίκη, μέτρησε την ηλικία του: κοντά στα εννιακόσια εβδομήντα χρόνια. Δηλαδή ήταν ήδη γέρικο δέντρο όταν ο Καραϊσκάκης κάθισε στον ίσκιο του. Η Αμαλία τον φωτογραφίζει και χάνεται με τον φακό της ανάμεσα στα κλαδιά του.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
UPD:
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