Λεοντίτο Αργιθέας: Στο καφενείο του παπά Χρήστου, κάτω από τον «Πλάτανο του Καραϊσκάκη»

Κάτω από τη σκιά ενός υπεραιωνόβιου πλάτανου, ένα εμβληματικό καφενείο συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία.