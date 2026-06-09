5 low profile παραλίες της Πάρου
TRAVEL.GR

5 low profile παραλίες της Πάρου

Σε ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα νησιά των Κυκλάδων υπάρχουν ακόμα οι ήσυχες γωνιές για χαλαρές βουτιές σε πεντακάθαρα νερά.

5 low profile παραλίες της Πάρου
UPD:

Η Πάρος ζει πλέον τα καλοκαίρια της ακόμα πιο έντονα απ’ ό,τι στο παρελθόν, σε μία τουριστική σεζόν που αρχίζει από το Πάσχα και παραμένει εξαιρετικά δραστήρια και ενεργή μέχρι και τα τέλη Οκτώβρη. Πλέον, δεν είναι μόνο η Νάουσα και η Παροικιά που πλημμυρίζουν από κόσμο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, αλλά όλα τα παραθαλάσσια χωριά του νησιού, ακόμα και οι ορεινοί οικισμοί, όπου καταφεύγουν οι πιο ψαγμένοι και, ενδεχομένως, εκείνοι που διαθέτουν το δικό τους σπίτι στο νησί και επιμένουν να επιστρέφουν ξανά και ξανά.

Ακόμα, όμως, και σε έναν τόσο δημοφιλή και με ραγδαία τουριστική ανάπτυξη τόπο, μπορεί κανείς να βρει τις λεγόμενες «κρυφές» γωνιές -εκείνες που διατηρούν ακόμα ζωντανή την ηρεμία, τη χαλαρότητα και την αυθεντικότητα της νησιωτικής Ελλάδας. Βέβαια, στην περίπτωση της κοσμοπολίτικης Πάρου, οι «μυστικές» πλευρές είναι, μάλλον, πιο σπάνιες. Ωστόσο, δεν είναι λίγες εκείνες οι παραλίες του νησιού που διατηρούν το χαμηλών τόνων πρόσωπό τους και μία αίσθηση γνήσιας απόδρασης σε έναν πραγματικά παραδεισένιο προορισμό.

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