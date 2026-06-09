Άγιος Γεώργιος Συκούσης: Γιατί αξίζει να ανεβείτε σε αυτό το χωριό της Χίου
Άγιος Γεώργιος Συκούσης: Γιατί αξίζει να ανεβείτε σε αυτό το χωριό της Χίου
Περιήγηση στον «Άη Γιώργη» όπως τον λένε οι ντόπιοι, στα 360 μέτρα υψόμετρο, πάνω στην κεντρική οροσειρά του νησιού.
Ο Νίκος Κοίλης μας είπε στο τηλέφωνο να τον περιμένουμε στο καφενείο απέναντι από τον Άγιο Παντελεήμονα. «Θα σας βρω εγώ», είπε, με τη σιγουριά κάποιου που ξέρει κάθε πέτρα του χωριού του. Μαζί με τον φωτογράφο Κωνσταντίνο Σοφικίτη, είχαμε ήδη βρει σκιά κάτω από τον πύργο του ρολογιού και είχαμε πάρει καφέ από το Fig, ένα προσεγμένο καφέ που ξεχωρίζει για την ποιότητά του. Ο Άγιος Γεώργιος Συκούσης, ή απλά «Άη Γιώργης» όπως τον λένε οι ντόπιοι, βρίσκεται 12 χιλιόμετρα από τη χώρα της Χίου, στα 360 μέτρα υψόμετρο, πάνω στην κεντρική οροσειρά του νησιού. Από εδώ, αν κοιτάξεις ανατολικά, βλέπεις τα απέναντι παράλια της Τουρκίας. Κάτω απλώνεται ο Κάμπος με τα περιβόλια του.
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