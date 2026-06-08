Πώς η Ελλάδα μπορεί να γίνει διεθνής προορισμός αθλητικής προετοιμασίας
Πώς η Ελλάδα μπορεί να γίνει διεθνής προορισμός αθλητικής προετοιμασίας
Στρατηγική συμμαχία Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.
Το πρώτο βήμα για τη ανάδειξη της Ελλάδας ως κορυφαίου διεθνούς προορισμού αθλητικής προετοιμασίας έγινε με την υπογραφή σχετικού μνημονίου στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και την Πανελλήνια Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Η επίσημη ανακοίνωση της σύμπραξης πραγματοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Ιερά Μονή Ευαγγελίστριας Σκιάθου, με την ενεργή υποστήριξη της Ένωσης Ξενοδόχων Σκιάθου.
Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκε η παρουσίαση του μνημονίου συνεργασίας, το οποίο συνυπογράφουν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Ισίδωρος Κούβελος και ο Πρόεδρος της Πανελλήνια Ομοσπονδίας Ξενοδόχων κ. Γιάννης Χατζής. Βασικός πυλώνας της συμφωνίας είναι η οργανωμένη υποστήριξη της αθλητικής προετοιμασίας των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών, καθώς και των εθνικών ομάδων, σε απόλυτο συνδυασμό με το ισχυρό brand της χώρας που γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
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Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκε η παρουσίαση του μνημονίου συνεργασίας, το οποίο συνυπογράφουν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Ισίδωρος Κούβελος και ο Πρόεδρος της Πανελλήνια Ομοσπονδίας Ξενοδόχων κ. Γιάννης Χατζής. Βασικός πυλώνας της συμφωνίας είναι η οργανωμένη υποστήριξη της αθλητικής προετοιμασίας των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών, καθώς και των εθνικών ομάδων, σε απόλυτο συνδυασμό με το ισχυρό brand της χώρας που γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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