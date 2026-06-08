Όσα πρέπει να φροντίσουμε στο σπίτι πριν φύγουμε για διακοπές

Είτε φεύγουμε για ένα Σαββατοκύριακο είτε για τη μεγάλη άδεια του καλοκαιριού, όλοι θέλουμε να επιστρέψουμε σε ένα καθαρό σπίτι.