Όσα πρέπει να φροντίσουμε στο σπίτι πριν φύγουμε για διακοπές
Όσα πρέπει να φροντίσουμε στο σπίτι πριν φύγουμε για διακοπές
Είτε φεύγουμε για ένα Σαββατοκύριακο είτε για τη μεγάλη άδεια του καλοκαιριού, όλοι θέλουμε να επιστρέψουμε σε ένα καθαρό σπίτι.
Λίγες ημέρες πριν από την πρώτη καλοκαιρινή απόδραση, ήδη όλα στο σπίτι μας «μυρίζουν» διακοπές. Μία μισογεμάτη βαλίτσα στο σαλόνι, οι τελευταίες αγορές για τις διακοπές σε μία σακούλα, το ψυγείο που αδειάζει και χρειάζεται ένα καλό καθάρισμα πριν φύγουμε για το νησί, τα χειμωνιάτικα ρούχα που δεν τακτοποιήθηκαν ακόμα στο πατάρι της ντουλάπας, τα χαλιά που δεν δώσαμε για φύλαξη. Ένα κλιματιστικό που χρειάζεται επειγόντως service, μια προληπτική απεντόμωση ή μικρές τεχνικές εργασίες που έχουν μείνει στη μέση, είναι όλα εκείνα τα «θα το κανονίσω μετά» που συχνά θυμόμαστε λίγο πριν από τις διακοπές. Μέσα σε όλες τις υποχρεώσεις, υπάρχει και ο ενθουσιασμός μας, ο οποίος αυξάνεται όσο οι μέρες προχωρούν.
Κι εμείς ξέρουμε καλά πως πριν έρθει η μεγάλη στιγμή να κλείσουμε την πόρτα του σπιτιού μας πίσω μας, υπάρχουν αρκετά πρακτικά θέματα που αξίζει να τακτοποιήσουμε. Όχι γιατί θέλουμε να προσθέσουμε ακόμη μία λίστα υποχρεώσεων στην καθημερινότητα, αλλά γιατί η επιστροφή σε ένα καθαρό, τακτοποιημένο, οργανωμένο σπίτι θα κάνει την ίδια την απόδρασή μας ακόμα πιο ευχάριστη.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Κι εμείς ξέρουμε καλά πως πριν έρθει η μεγάλη στιγμή να κλείσουμε την πόρτα του σπιτιού μας πίσω μας, υπάρχουν αρκετά πρακτικά θέματα που αξίζει να τακτοποιήσουμε. Όχι γιατί θέλουμε να προσθέσουμε ακόμη μία λίστα υποχρεώσεων στην καθημερινότητα, αλλά γιατί η επιστροφή σε ένα καθαρό, τακτοποιημένο, οργανωμένο σπίτι θα κάνει την ίδια την απόδρασή μας ακόμα πιο ευχάριστη.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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