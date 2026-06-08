Το κλαρίνο που έχει γράψει ιστορία στα χωριά της Ρούμελης
Το κλαρίνο που έχει γράψει ιστορία στα χωριά της Ρούμελης
Μια συζήτηση με τον Πάνο Κοτρώτσο, έναν από τους κορυφαίους σήμερα Έλληνες κλαρινίστες.
Όπου να ’ναι ξεκινάει το γλέντι. Το χωριό πανηγυρίζει και η οικογένεια του μπάρμπα-Γιάννη έχει πιάσει τραπέζι κοντά στην πίστα. Στο κλαρίνο, φέτος, ο Βαγγέλης Σούκας, απ’ τα μεγαλύτερα ονόματα του κλαρίνου. Και ο μικρός Πάνος – γιος του μπάρμπα-Γιάννη – έχει πιάσει την καρέκλα μπροστά μπροστά για να καμαρώσει τον δεξιοτέχνη κλαρινίστα. Και πράγματι, σε λίγο ο Σούκας αρχίζει να παίζει τον «Σκάρο». Με περίσσια τέχνη ξεχύνεται η μελωδία από το όργανο, καημοί και αναστενάγματα, σφυρίγματα, κουδούνια και βελάσματα αντιλαλούν στην πλατεία.
Ο Πάνος συνεπαρμένος έχει καρφώσει τα μάτια του στο κλαρίνο, παρακολουθεί τα δάχτυλα του Σούκα, προσπαθεί να μαντέψει την επόμενη κίνηση του κλαρινίστα. Είναι τέτοια η απορρόφησή του που, ενώ οι άλλοι στο τραπέζι έχουν αρχίσει να τρώνε, ο ίδιος έχει επικεντρωθεί στο κλαρίνο και «ασκαρδαμυκτί» που θα ’λεγαν και οι παλιοί λόγιοι, δεν χάνει ούτε μια κίνηση του οργανοπαίχτη. Η προσήλωσή του αυτή, δεν διαφεύγει την προσοχή του έμπειρου μουσικού. Κι όταν τελειώνει ο «Σκάρος», ο Σούκας ρωτά τον μπάρμπα Γιάννη εάν είναι «δικός του» ο πιτσιρικάς.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ο Πάνος συνεπαρμένος έχει καρφώσει τα μάτια του στο κλαρίνο, παρακολουθεί τα δάχτυλα του Σούκα, προσπαθεί να μαντέψει την επόμενη κίνηση του κλαρινίστα. Είναι τέτοια η απορρόφησή του που, ενώ οι άλλοι στο τραπέζι έχουν αρχίσει να τρώνε, ο ίδιος έχει επικεντρωθεί στο κλαρίνο και «ασκαρδαμυκτί» που θα ’λεγαν και οι παλιοί λόγιοι, δεν χάνει ούτε μια κίνηση του οργανοπαίχτη. Η προσήλωσή του αυτή, δεν διαφεύγει την προσοχή του έμπειρου μουσικού. Κι όταν τελειώνει ο «Σκάρος», ο Σούκας ρωτά τον μπάρμπα Γιάννη εάν είναι «δικός του» ο πιτσιρικάς.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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