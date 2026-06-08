Πρέβεζα: Road trip στη νύμφη του Αμβρακικού



Οι δρόμοι που βρίσκονται κάθετα σε αυτήν σας παρακινούν να περιηγηθείτε στο κέντρο της πόλης και να διασχίσετε τα στενά καλντερίμια της, αλλά οι ομορφιές της δεν περιορίζονται εκεί.