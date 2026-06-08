Πρέβεζα: Road trip στη νύμφη του Αμβρακικού
Πρέβεζα: Road trip στη νύμφη του Αμβρακικού
Οι δρόμοι που βρίσκονται κάθετα σε αυτήν σας παρακινούν να περιηγηθείτε στο κέντρο της πόλης και να διασχίσετε τα στενά καλντερίμια της, αλλά οι ομορφιές της δεν περιορίζονται εκεί.
Δεσπόζει ανάμεσα στον Αμβρακικό κόλπο και το Ιόνιο πέλαγος, συνδυάζοντας το βουνό με τη θάλασσα. Το λιμάνι της είναι γεμάτο καΐκια και σκάφη, που χαίρεστε να παρατηρείτε καθώς διασχίζετε την προβλήτα. Οι δρόμοι που βρίσκονται κάθετα σε αυτήν σας παρακινούν να περιηγηθείτε στο κέντρο της πόλης και να διασχίσετε τα στενά καλντερίμια της, αλλά οι ομορφιές της δεν περιορίζονται εκεί.
Θα χρειαστεί να μπείτε σε όχημα για να προλάβετε να δείτε όσο το δυνατόν περισσότερα, να διασχίσετε την πράσινη ύπαιθρο και να μεταβείτε στα πέριξ της, όπως στη Νικόπολη και το Ζάλογγο για τα μνημεία τους ή στον κοντινό υγρότοπο του Αμβρακικού για παρατήρηση της φύσης και, σαφώς, σε κάποια παραλία για να βουτήξετε στα καταγάλανα νερά της.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Θα χρειαστεί να μπείτε σε όχημα για να προλάβετε να δείτε όσο το δυνατόν περισσότερα, να διασχίσετε την πράσινη ύπαιθρο και να μεταβείτε στα πέριξ της, όπως στη Νικόπολη και το Ζάλογγο για τα μνημεία τους ή στον κοντινό υγρότοπο του Αμβρακικού για παρατήρηση της φύσης και, σαφώς, σε κάποια παραλία για να βουτήξετε στα καταγάλανα νερά της.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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