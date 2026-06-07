5 στιγμές του καλοκαιριού που σου θυμίζουν ότι το νόημα κρύβεται στα απλά

Καλοκαίρι. Μέσα σε μια και μόνο εποχή του χρόνου χωράει όλη μας η ζωή. Έρωτες, φιλίες, άγχη και προσμονές, τα παιδικά μας χρόνια αλλά και οι πρώτες μας ενήλικες διακοπές. Το καλοκαίρι δεν είναι μόνο λέξη, είναι μια έννοια, σαν ένα πέπλο που μας σκεπάζει χαρίζοντάς μας στιγμές ευτυχίας τα καυτά βράδια του.

Το καλοκαίρι, πιο πολύ από ποτέ άλλοτε, είναι παντού γύρω μας διασκορπισμένος ο ρομαντισμός. Τα λουλούδια μυρίζουν πιο έντονα, οι στιγμές γράφουν μέσα μας αλλιώς και οι άνθρωποι μας αποπνέουν μια άλλη, διαφορετική αύρα, πιο ανοιχτή, πιο προσωπική. Υπάρχουν μικρές αλλά διακριτές στιγμές που μέσα μας κάνουν πολύ θόρυβο. Η ανατολή του ηλίου, το αλάτι στο κορμί σου όταν φτάνει απόγευμα, αυτό το ροδάκινο που ξέπλυνες στην θάλασσα και μετά έκοψες για να το μοιραστείς με τον φίλο σου· αυτή ακριβώς είναι η στιγμή που καταλαβαίνεις το νόημα. Αυτό αξίζει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, να έχεις κάποιον να μοιραστείς αυτό το ροδάκινο και αυτόν τον ελληνικό καφέ κάτω από την σκιά ενός δέντρου, ενώ μόλις έχεις ξυπνήσει από τον μεσημεριανό σου ύπνο.



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