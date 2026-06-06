Τι αναζητά η Gen Z σε ένα ξενοδοχείο σήμερα
TRAVEL.GR

Τι αναζητά η Gen Z σε ένα ξενοδοχείο σήμερα

Προβάδισμα στα ξενοδοχεία που συνδυάζουν ιδιαίτερη αισθητική, τοπική κουλτούρα, τεχνολογία και κοινόχρηστους χώρους κοινωνικής επαφής.

Τι αναζητά η Gen Z σε ένα ξενοδοχείο σήμερα

Όταν ταξιδεύει, η Gen Ζ δεν αναζητά μόνο ένα δωμάτιο για να κοιμηθεί, αλλά έναν χώρο με χαρακτήρα, εικόνα, τοπική ταυτότητα, τεχνολογία και εμπειρίες που μπορούν να μοιραστούν, τόσο επί τόπου όσο και ψηφιακά.

Ειδικότερα, νέα έκθεση της CBRE για την άνοδο των ξενοδοχείων που δίνουν έμφαση στον τρόπο ζωής, την εμπειρία και τον σχεδιασμό δείχνει ότι η συγκεκριμένη κατηγορία ξενοδοχείων εξελίσσεται σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της παγκόσμιας φιλοξενίας.

Η τάση τροφοδοτείται από τη μεταπανδημική στροφή των ταξιδιωτών προς πιο βιωματικές μορφές ταξιδιού, με αυθεντική επαφή με την τοπική κουλτούρα, ξεχωριστό σχεδιασμό και χώρους που λειτουργούν ως σημεία συνάντησης, όχι απλώς ως υποδομές διαμονής.

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