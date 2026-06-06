Walking tour σε μια διαφορετική Θεσσαλονίκη

«Το μόνο ταξίδι είναι αυτό μέσα μας», είχε σημειώσει ο γερμανόφωνος ποιητής Ράινερ Μαρία Ρίλκε. Η θέση του αυτή «δένει» αρμονικά με μία απόδραση και τα οφέλη είναι παραπάνω· επί της ουσίας, κατά τη διάρκεια μίας εξόρμησης συντελούνται περισσότερα του ενός ταξίδια, εξ ου και οι πολυεπίπεδες αφηγήσεις έπειτα. Η τέχνη και ο πολιτισμός αποτελούν κάλλιστα μία αφορμή για εξόρμηση, και έχουν τον πρώτο λόγο. Γίνονται, έτσι, η αφορμή να ανατραπεί ακόμα και η συνήθης γραμμική πορεία εξιστόρησης και να την ξεκινήσουμε από το τέλος, από το σημείο που επιστρέψαμε έχοντας ολοκληρώσει την ολιγοήμερη απόδρασή μας.

Αφορμή γι’ αυτήν την «ανατροπή» στάθηκε το MOMus Air, ο χώρος πολιτισμού που λειτουργεί στον χώρο αναχωρήσεων του αεροδρομίου Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», προσφέροντας στο κοινό μία πολιτιστική εμπειρία που συνδέει την τέχνη, την τεχνολογία και τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Η έννοια του ταξιδιού δεσπόζει στα εκθέματά του και το βλέμμα περιηγείται αποθηκευόντάς τα στη μνήμη του. Νοητά, πετάμε με το «Αεροπλάνο» που φιλοτέχνησε (1982) ο Αλέξης Ακριθάκης έχοντας συντροφιά μας τα «πουλιά» (1960) του Αχιλλέα Απέργη και ψηλά, δίπλα στους «αγγέλους» που δημιούργησε (1964) ο Γιάννης Μόραλης, ατενίζουμε το «μπλε φεγγάρι» καθώς και τους ουρανούς της Μάνης και της Κνωσού που τους είχε ζωγραφίσει (1987) ο Στήβεν Αντωνάκος.

Τα έργα αυτά, αποτελούν ορισμένα μόνο από όσα εκτίθενται στον χώρο των 163 τ.μ. του MOMUS Air, και αναδεικνύουν το πολύτιμο υλικό των πέντε μουσείων του MOMus (Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης) που αυτήν την περίοδο καμαρώνει για τη διεξαγωγή της 9ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, (προσ)καλώντας κάθε ενδιαφερόμενο να μεταβεί μέχρι τη συμπρωτεύουσα και να «γευτεί» ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στην τέχνη.



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