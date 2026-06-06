Σούδα: Ο καταρράκτης που δεν ξέρει ότι είναι διάσημος

Το μονοπάτι ξεκινά από τα Λιβάδια, τον πρώτο μαχαλά που βλέπεις μπαίνοντας στο Πετρίλο Αργιθέας, στα Άγραφα. Μια χειροποίητη ταμπέλα, ζωγραφισμένη, όχι εκτυπωμένη, σε στέλνει προς τα δέντρα. Από κει και πέρα, το δάσος αναλαμβάνει.

Το Πετρίλο της Ανατολικής Αργιθέας βρίσκεται στα 1.160 μέτρα, αμφιθεατρικά, ανάμεσα σε κορυφές που ξεπερνούν τα 2.000 μέτρα. Εδώ ο Αχελώος τροφοδοτείται από τον Πετριλιώτη ποταμό, που κατεβαίνει από τις «Εννιά Βρύσες» κάτω από το Βουτσικάκι και διασχίζει τους έντεκα συνοικισμούς, μαχαλάδες τους λένε, σαν να τους χωρίζει και να τους ενώνει ταυτόχρονα. Ο καταρράκτης της Σούδας είναι η κατάληξη αυτής της ιστορίας. Ή μάλλον, ένα από τα κεφάλαιά της.

Μια Μαλτέζα ζωγράφος στο μονοπάτι

Φτάνεις σε δεκαπέντε με είκοσι λεπτά. Η διαδρομή είναι εύκολη, κατάλληλη και για οικογένειες με παιδιά. Το μονοπάτι το έφτιαξαν οι ίδιοι οι κάτοικοι, καθαρίζοντας βλάστηση και στήνοντας ξύλινα γεφυράκια στα ρέματα, χωρίς κάποια επιδότηση ή άλλη ενίσχυση. Περνά μέσα από πυκνό δάσος ελάτης και οξιάς που ακόμα και τον Αύγουστο κρατά τη δροσιά του, καθώς ο ήλιος φτάνει στο έδαφος μόνο σε λίγα σημεία. Τα τελευταία μέτρα της διαδρομής είναι απότομα κατηφορικά και για μεγαλύτερη ασφάλεια έχει τοποθετηθεί ένα σχοινί από το οποίο θα κρατηθείτε για να κατέβετε.



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