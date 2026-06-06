Διακοπές στην Αλόννησο

Μπορεί η Σκιάθος να είναι η «βασίλισσα» των Σποράδων με τα beach bar της και την party ατμόσφαιρα, η Αλόννησος, όμως, είναι το καταφύγιο όλων όσων αναζητούν ξεκούραση και χαλαρούς ρυθμούς.

Ως γνήσιο νησί των Σποράδων, η Αλόννησος είναι καταπράσινη και έχει μαγευτικές παραλίες. Είναι το τέλειο μέρος για να χαλαρώσετε, να γευθείτε καλό φαγητό, να ξεκουραστείτε αλλά και να απολαύσετε υπέροχες βουτιές. Η Αλόννησος είναι επίσης γνωστή για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο, που φιλοξενεί την μεσογειακή φώκια Monachus Monachus και τη Διεθνή Ακαδημία Κλασικής Ομοιοπαθητικής.



Οι παραλίες

Όταν ένας ταξιδιώτης επιλέγει έναν προορισμό για διακοπές, συνήθως τα κριτήρια είναι δύο: οι παραλίες και το φαγητό. Η Αλόννησος έχει και τα δύο. Αν επιθυμείτε οργανωμένες παραλίες, τότε θα πάτε στη Χρυσή Μηλιά στα ανατολικά, με τη σκούρα άμμο, το υπέροχο πευκοδάσος στο φόντο και τα διάφανα νερά ή στο Κοκκινόκαστρο, ακριβώς από πάνω, με την κόκκινη άμμο ανάμεικτη με βοτσαλάκια. Παραδίπλα, θα βρείτε τον Λεφτό Γιαλό που είναι ένα όνειρο. Πλούσιο πράσινο γύρω γύρω, παραλία με βότσαλο και κρυστάλλινα νερά. Λίγο πιο βόρεια, βρίσκεται η μακρόστενη βοτσαλωτή παραλία του Αγίου Δημητρίου, που έχει χώρο για όλους, δηλαδή για όσους θέλουν ξαπλώστρες και ομπρέλες και για όσους θέλουν να φέρουν τον δικό τους εξοπλισμό. Πιο όμορφο σημείο, η μικρή γλώσσα που μπαίνει στη θάλασσα στο πίσω μέρος της οποίας βρίσκεται ένας μικρός υγροβιότοπος. Στα νότια ο Μεγάλος Μουρτιάς είναι εύκολος στην πρόσβαση και έχει ταβερνάκια.