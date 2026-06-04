Τζαμάικα: Ένας οδηγός εμπειριών στο πληθωρικό νησί της Καραϊβικής
Τζαμάικα: Ένας οδηγός εμπειριών στο πληθωρικό νησί της Καραϊβικής
Μακριά από τις τροπικές ακτές που πλημμυρίζουν από επισκέπτες, αποκαλύπτεται μία εντυπωσιακή ενδοχώρα με καταπράσινα βουνά, πυκνά τροπικά δάση, ποτάμια, σπήλαια και ορμητικούς καταρράκτες.
Η Τζαμάικα, το θρυλικό νησί στις Μεγάλες Αντίλλες της Καραϊβικής με τις λευκές παραλίες και τους φοίνικες που λικνίζονται στον άνεμο, είναι ένας τόπος πληθωρικός, αισθησιακός, ξέγνοιαστος, αλλά και γεμάτος κοινωνικές ανισότητες. Παρά τους αιώνες της ισπανικής και βρετανικής αποικιοκρατίας, η ψυχή του παραμένει αφρικανική, ενώ οι δοξασίες και η λαϊκή μαγεία διατηρούνται.
Μακριά από τις τροπικές ακτές που πλημμυρίζουν από επισκέπτες, αποκαλύπτεται μία εντυπωσιακή ενδοχώρα με καταπράσινα βουνά, πυκνά τροπικά δάση, ποτάμια, σπήλαια και ορμητικούς καταρράκτες. Στα ανατολικά υψώνονται τα Blue Mountains, η μεγαλύτερη οροσειρά της χώρας, όπου μέσα στην ομίχλη και τις φυτείες του φημισμένου διεθνώς καφέ αναπτύσσονται μοναδικά οικοσυστήματα, ενώ στη νότια και δυτική Τζαμάικα το τοπίο χαρακτηρίζουν σαβάνες με κάκτους, ασβεστολιθικοί λόφοι και υγρότοποι. Οι Τζαμαϊκανοί χαρακτηρίζονται από την εξωστρέφεια, τη δημιουργικότητα, την έφεση προς τις τέχνες και μια ιδιαίτερη στάση ζωής. Εκφράζονται μέσα από τη ρέγκε, στην οποία ο φημισμένος Bob Marley έχει αφήσει το διαχρονικό του αποτύπωμα, τις πολύχρωμες τοιχογραφίες που καλύπτουν γειτονιές του Κίνγκστον όπως το Trench Town, τη χειροποίητη λαϊκή τέχνη, αλλά και την κουλτούρα του dancehall που γεννήθηκε από τα υπαίθρια πάρτι στους δρόμους της πρωτεύουσας, με αυτοσχέδια ηχοσυστήματα που παίζουν δυνατά μουσική, DJs και ανθρώπους που χορεύουν μέχρι τα ξημερώματα. Μέρος αυτού του ξεχωριστού πολιτισμού είναι και η γαστρονομία, με έντονες γεύσεις και αρώματα. Το πικάντικο jerk chicken ψήνεται παραδοσιακά πάνω σε ξύλο pimento, ενώ το εθνικό πιάτο ackee and saltfish συνδυάζει παστό μπακαλιάρο με το τροπικό φρούτο ackee, που το χαρακτηρίζει η μαλακή, σχεδόν βουτυράτη υφή του.
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Μακριά από τις τροπικές ακτές που πλημμυρίζουν από επισκέπτες, αποκαλύπτεται μία εντυπωσιακή ενδοχώρα με καταπράσινα βουνά, πυκνά τροπικά δάση, ποτάμια, σπήλαια και ορμητικούς καταρράκτες. Στα ανατολικά υψώνονται τα Blue Mountains, η μεγαλύτερη οροσειρά της χώρας, όπου μέσα στην ομίχλη και τις φυτείες του φημισμένου διεθνώς καφέ αναπτύσσονται μοναδικά οικοσυστήματα, ενώ στη νότια και δυτική Τζαμάικα το τοπίο χαρακτηρίζουν σαβάνες με κάκτους, ασβεστολιθικοί λόφοι και υγρότοποι. Οι Τζαμαϊκανοί χαρακτηρίζονται από την εξωστρέφεια, τη δημιουργικότητα, την έφεση προς τις τέχνες και μια ιδιαίτερη στάση ζωής. Εκφράζονται μέσα από τη ρέγκε, στην οποία ο φημισμένος Bob Marley έχει αφήσει το διαχρονικό του αποτύπωμα, τις πολύχρωμες τοιχογραφίες που καλύπτουν γειτονιές του Κίνγκστον όπως το Trench Town, τη χειροποίητη λαϊκή τέχνη, αλλά και την κουλτούρα του dancehall που γεννήθηκε από τα υπαίθρια πάρτι στους δρόμους της πρωτεύουσας, με αυτοσχέδια ηχοσυστήματα που παίζουν δυνατά μουσική, DJs και ανθρώπους που χορεύουν μέχρι τα ξημερώματα. Μέρος αυτού του ξεχωριστού πολιτισμού είναι και η γαστρονομία, με έντονες γεύσεις και αρώματα. Το πικάντικο jerk chicken ψήνεται παραδοσιακά πάνω σε ξύλο pimento, ενώ το εθνικό πιάτο ackee and saltfish συνδυάζει παστό μπακαλιάρο με το τροπικό φρούτο ackee, που το χαρακτηρίζει η μαλακή, σχεδόν βουτυράτη υφή του.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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