Αποστολή στη Χίο: 6 ανέγγιχτες παραλίες στη δυτική πλευρά της που αξίζει να ανακαλύψετε
Αποστολή στη Χίο: 6 ανέγγιχτες παραλίες στη δυτική πλευρά της που αξίζει να ανακαλύψετε
Έξι παραλίες, με κοινό παρονομαστή την ηρεμία.
Η δυτική πλευρά της Χίου δεν είναι για όλους. Δεν έχει ομπρέλες στη σειρά, δεν έχει beach bar και σίγουρα δεν τη βρίσκεις στις τυπικές τουριστικές διαδρομές. Εδώ, τα πεύκα κατεβαίνουν μέχρι την ακτή, οι χωματόδρομοι κρατούν μακριά τη μεγάλη κίνηση και η θάλασσα έχει εκείνο το γαλαζοπράσινο που δύσκολα περιγράφεται. Έξι παραλίες, με κοινό παρονομαστή την ηρεμία.
Ελίντα
Ο πιο εντυπωσιακός κόλπος της δυτικής Χίου. Κλειστός, απάνεμος, περιτριγυρισμένος από ψηλά βουνά και πευκοδάση που φτάνουν ως τα νερά. Στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, τα βαθιά και ήσυχα νερά του έκρυβαν το θρυλικό υποβρύχιο «Παπανικολής», μια ιστορία που ταιριάζει απόλυτα στο μυστηριακό τοπίο. Ολόλευκα βότσαλα, νερά κρύα και πρασινογάλανα, απόσταση μόλις 25 χιλιόμετρα από την πόλη της Χίου. Δίπλα στον Ανάβατο και το Λιθί, αξίζει να συνδυαστεί με επίσκεψη στο μεσαιωνικό χωριό-φάντασμα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ελίντα
Ο πιο εντυπωσιακός κόλπος της δυτικής Χίου. Κλειστός, απάνεμος, περιτριγυρισμένος από ψηλά βουνά και πευκοδάση που φτάνουν ως τα νερά. Στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, τα βαθιά και ήσυχα νερά του έκρυβαν το θρυλικό υποβρύχιο «Παπανικολής», μια ιστορία που ταιριάζει απόλυτα στο μυστηριακό τοπίο. Ολόλευκα βότσαλα, νερά κρύα και πρασινογάλανα, απόσταση μόλις 25 χιλιόμετρα από την πόλη της Χίου. Δίπλα στον Ανάβατο και το Λιθί, αξίζει να συνδυαστεί με επίσκεψη στο μεσαιωνικό χωριό-φάντασμα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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