3,4 εκατ. τουρίστες από το εξωτερικό στο πρώτο τρίμηνο
Σημαντική αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης από Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο.
Σε 3,4 εκατ. έφτασε η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του έτους καταγράφοντας αύξηση κατά 38,3% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι (2,46 εκατ.) σύμφωνα με σχετικά στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος.
Αναλυτικά, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 18,8% και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 84,3%. Στο τρίμηνο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 1,78 εκατ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 51,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 26,2% και διαμορφώθηκε σε 1,61 εκατ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατέγραψε άνοδο κατά 43,9%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 94,4%.
