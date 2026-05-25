Νικόπολη: Επίσκεψη στη ρωμαϊκή πόλη κοντά στην Πρέβεζα
Λουτρά, παλαιοχριστιανικές βασιλικές και ρωμαϊκά κατάλοιπα σε έναν από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ηπείρου.
Εκεί όπου ο Αμβρακικός κόλπος συναντά το Ιόνιο, λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Πρέβεζας, βρίσκεται μια από τις πιο σημαντικές αρχαίες πόλεις της δυτικής Ελλάδας. Ο λόγος για την αρχαία Νικόπολη, που άκμασε ως μεγάλο ρωμαϊκό κέντρο και εξελίχθηκε σε σημαντική χριστιανική μητρόπολη κατά τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους.
Πόλη της νίκης, χτισμένη ανάμεσα στον Αμβρακικό κόλπο και το Ιόνιο, η Νικόπολη είναι ένας αρχαιολογικός χώρος ιδιαίτερης σημασίας, με σπάνια παλαιοχριστιανικά και βυζαντινά κατάλοιπα μέσα σε ένα ηπειρώτικο τοπίο με ελαιώνες, χωράφια με εσπεριδοειδή και χαμηλή μεσογειακή βλάστηση.
Η Νικόπολη ιδρύθηκε μετά το 31 π.Χ. από τον Οκταβιανό, τον μετέπειτα Αύγουστο, σε ανάμνηση της νίκης του εναντίον του Μάρκου Αντωνίου και της Κλεοπάτρας στη ναυμαχία του Ακτίου. Θέλοντας να τιμήσει και να διαιωνίσει τη νίκη του, ο Οκταβιανός δημιούργησε μια πόλη που θα συμβόλιζε την ισχύ και τον θρίαμβο των Ρωμαίων στη δυτική Ελλάδα. Το αποτέλεσμα ήταν μια σύγχρονη για τα ρωμαϊκά δεδομένα πόλη, που γρήγορα εξελίχθηκε σ’ ένα από τα σημαντικότερα διοικητικά και εμπορικά κέντρα της περιοχής. Για να αυξήσει τον πληθυσμό της νέας πόλης, ο Αύγουστος μετέφερε κατοίκους από γειτονικές πόλεις, ανάμεσά τους την Κασσώπη και την Αμβρακία, δίνοντας στη Νικόπολη ένα ιδιαίτερο προνομιακό καθεστώς για τα ρωμαϊκά δεδομένα.
