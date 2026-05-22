Ελληνικός Τουρισμός: Ρεκόρ όλων των εποχών στο πρώτο τρίμηνο για ταξιδιωτικές εισπράξεις και διεθνείς αφίξεις

Εντυπωσιακές επιδόσεις κατέγραψε ο ελληνικός τουρισμός το πρώτο τρίμηνο του έτους σπάζοντας ρεκόρ όλων των εποχών τόσο σε επίπεδο ταξιδιωτικών εισπράξεων όσο και σε επίπεδο διεθνών αφίξεων, σύμφωνα με σχετικά στοιχεία που δημοσιοποίησε, σήμερα, η Τράπεζα της Ελλάδος.

Αναλυτικά, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από τους ξένους τουρίστες στη χώρα για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου αυξήθηκαν κατά 64,3% φθάνοντας τα 1,68 δισ. ευρώ από 1,02 δισ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2025 και 1,03 δισ. ευρώ το 3μηνο του 2024. Επίσης, οι αφίξεις ξένων τουριστών έως και τον Μάρτιο αυξήθηκαν κατά 38,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Σε ότι αφορά τον Μάρτιο, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν αύξηση κατά 55,6% φθάνοντας σε 669,4 εκατ. ευρώ από 430,3 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και 450,4 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο του 2024. Οι διεθνείς αφίξεις τον Μάρτιο αυξήθηκαν κατά 38,1% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2025. Η εν λόγω εξέλιξη δείχνει ότι η χώρα όχι μόνο απορρόφησε τις όποιες απώλειες αλλά αποκόμισε και σημαντικά οφέλη, συνολικά, σε τουριστικό επίπεδο από τον επαναπροσδιορισμό των τάσεων που προκάλεσε στη διεθνή ταξιδιωτική βιομηχανία η πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Αυτό αποδεικνύουν τα στοιχεία, τουλάχιστον, για τον Μάρτιο, πρώτο μήνα των πολεμικών επιχειρήσεων.



