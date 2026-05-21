Με τις ψήφους των αεροπορικών εταιρειών πρώτο στην Ευρώπη το αεροδρόμιο της Αθήνας
Με τις ψήφους των αεροπορικών εταιρειών πρώτο στην Ευρώπη το αεροδρόμιο της Αθήνας
Η νέα διάκριση προέκυψε στη μεγαλύτερη ετήσια συνάντηση του κλάδου των ευρωπαϊκών αερομεταφορών.
Στη φετινή μεγαλύτερη ετήσια συνάντηση του κλάδου των ευρωπαϊκών αερομεταφορών Routes Europe 2026, που έγινε στο Ρίμινι της Ιταλίας, το αεροδρόμιο της Αθήνας, επαναλαμβάνοντας την επιτυχία της προηγούμενης χρονιάς όπως επισήμαναν οι διοργανωτές, κατέκτησε ξανά την πρώτη θέση για τη στρατηγική μάρκετινγκ και τις ενέργειές του για την ανάπτυξη της αγοράς της Αθήνας, στην πλέον ανταγωνιστική κατηγορία άνω των 20 εκατ. επιβατών.
Τα βραβεία Routes είναι μοναδικά στο είδος τους, καθώς η ψήφος και η διαδικασία απόφασης ανήκουν αποκλειστικά στις αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες επιβραβεύουν την αριστεία στην αεροπορική ανάπτυξη παγκοσμίως. Η φετινή διάκριση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς έρχεται λίγους μήνες μετά τη μεγάλη επιτυχία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών στα Routes World 2025, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική της Αθήνας ως μίας από τις πλέον ανταγωνιστικές και αναπτυσσόμενες αεροπορικές αγορές διεθνώς. Στην κατηγορία του αεροδρομίου της Αθήνας, διαγωνίστηκαν επίσης τα αεροδρόμια της Ρώμης, του Μονάχου, των Βρυξελλών και της Κωνσταντινούπολης (Istanbul Sabiha Gökçen International Airport).
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Τα βραβεία Routes είναι μοναδικά στο είδος τους, καθώς η ψήφος και η διαδικασία απόφασης ανήκουν αποκλειστικά στις αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες επιβραβεύουν την αριστεία στην αεροπορική ανάπτυξη παγκοσμίως. Η φετινή διάκριση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς έρχεται λίγους μήνες μετά τη μεγάλη επιτυχία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών στα Routes World 2025, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική της Αθήνας ως μίας από τις πλέον ανταγωνιστικές και αναπτυσσόμενες αεροπορικές αγορές διεθνώς. Στην κατηγορία του αεροδρομίου της Αθήνας, διαγωνίστηκαν επίσης τα αεροδρόμια της Ρώμης, του Μονάχου, των Βρυξελλών και της Κωνσταντινούπολης (Istanbul Sabiha Gökçen International Airport).
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα