Ελσίνκι: Η νέα γέφυρα-ορόσημο που αλλάζει τον χάρτη της πόλης και γίνεται αξιοθέατο
Η γέφυρα λειτουργεί ως νέο σημείο αναφοράς για τη φινλανδική πρωτεύουσα.
Το Ελσίνκι απέκτησε ένα νέο τοπόσημο με καθαρά ταξιδιωτικό ενδιαφέρον. Η γέφυρα Kruunuvuorensilta άνοιξε πρόσφατα για πεζούς και ποδηλάτες και, σύμφωνα με την Helsinki Partners, την εταιρεία διεθνούς προβολής, μάρκετινγκ και προσέλκυσης επενδύσεων της πόλης, προσέλκυσε πάνω από 50.000 επισκέπτες στο εναρκτήριο Σαββατοκύριακο, δείχνοντας από την πρώτη στιγμή ότι δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως τεχνικό έργο, αλλά και ως νέο αστικό αξιοθέατο. Η ίδια πηγή σημείωσε ότι η γέφυρα δίνει μια διακριτή νέα ταυτότητα στον ορίζοντα της φινλανδικής πρωτεύουσας.
Η νέα εικόνα του Ελσίνκι
Το μέγεθός της εξηγεί γιατί η γέφυρα συζητείται ήδη τόσο πολύ. Με μήκος 1.191 μέτρα, η Kruunuvuorensilta είναι η μεγαλύτερη γέφυρα της Φινλανδίας, ενώ ο κεντρικός πυλώνας της φτάνει τα 135 μέτρα, γεγονός που την καθιστά και την ψηλότερη της χώρας. Η σύνδεση που προσφέρει δεν είναι αμελητέα, καθώς ενώνει την περιοχή Kruunuvuorenranta με το Korkeasaari, τη Laajasalo και το κέντρο του Ελσίνκι, φέρνοντας πιο κοντά γειτονιές που μέχρι σήμερα έμοιαζαν πιο αποκομμένες στον χάρτη της πόλης.
