Πάργα: Εκεί που η ηπειρωτική Ελλάδα μοιάζει με νησί
Μια πόλη που συνδυάζει τα δροσερά νερά του Ιονίου και τη μυθολογία με τη ζεστασιά των ανθρώπων της.
Στην πόλη της Πάργας θα βρεις ό,τι κι αν ζητάς. Μπορείς να κάνεις μπάνιο σε πεντακάθαρες παραλίες με τα παγωμένα νερά του Ιονίου, μπορείς να εξερευνήσεις την ιστορία του τόπου στο Ενετικό της κάστρο και στο κοντινό Νεκρομαντείο του Αχέροντα. Σίγουρα δεν θα σε απογοητεύσει αν αναζητάς στο ταξίδι σου καλό φαγητό, ενώ οι άνθρωποι που θα συναναστραφείς εκεί, σίγουρα θα σε κάνουν να θες να επιστρέψεις. 72. Τόσες ήταν οι ώρες που περάσαμε στην Πάργα και όμως δεν μας έφτασαν για να χορτάσουμε την ομορφιά της -που θυμίζει νησί ακόμα και αν βρίσκεται στην στεριά. Με τα πολύχρωμα σπιτάκια και τα πλακόστρωτα στενά της, με το κύμα να παφλάζει και να μας κρατά συντροφιά όσο κάνουμε την βόλτα μας με φόντο το κάστρο της. Όπου και αν γυρίσεις το βλέμμα σου, η Πάργα σε αποζημιώνει.
