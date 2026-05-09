Διακοπές στα Κύθηρα: Ένας πλήρης ταξιδιωτικός οδηγός εμπειριών

«Un mondo fa un mondo, e il Cerigo un altro mondo» (όλος ο κόσμος φτιάχνει έναν κόσμο, το Τσιρίγο είναι ένας άλλος κόσμος). Λέει αλήθεια η ενετική φράση. Τόσο κοντά και τόσο μακριά από την υπόλοιπη Ελλάδα, τα Κύθηρα μοιάζουν να μην ανήκουν σε κανέναν, παρά μόνο στον εαυτό τους. Οι πειρατές, οι Ενετοί, οι Άγγλοι και αργότερα οι Κρητικοί και οι Πελοποννήσιοι έχουν επηρεάσει με διάφορους τρόπους την κουλτούρα και την όψη του τόσο ιδιαίτερου αυτού νησιού.

Ανακαλύψτε τα Κύθηρα ανεβαίνοντας στο κάστρο της Χώρας, στην Αγία Ελέσσα, στον Άγιο Γεώργιο στο Βουνό, περπατώντας στα παλιά χωριά της ενδοχώρας, στην κατεστραμμένη από τον Μπαρμπαρόσσα Παλαιοχώρα και στο κάστρο της Κάτω Χώρας. Ψάξτε τους νερόμυλους, τους καταρράκτες και τις βάθρες στην κοιλάδα του Μυλοπόταμου και βουτήξτε σε παραλίες με υπέροχα νερά όπως το Καλαδί και το Μελιδόνι. Δείτε πώς λάμπει η σπηλιά στο νησάκι της Χύτρας το απόγευμα, κάντε τα στέκια σας στο Καψάλι, περιδιαβείτε στα σοκάκια της πανέμορφης Χώρας. Όσοι έχουν πάει θα σας το πουν: Το ταξίδι στα Κύθηρα δεν μοιάζει με κανένα άλλο.



