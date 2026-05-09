5 ευρωπαϊκοί προορισμοί που αποθεώνουν την ανοιξιάτικη φύση

Η άνοιξη είναι η καλύτερη εποχή για να προγραμματίσετε ένα ταξίδι στην Ευρώπη: οι κλιματολογικές συνθήκες σε χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης είναι αρκετά ήπιες και οι εικόνες των ανθισμένων τοπίων της θα σας συναρπάσουν. Είναι η εποχή που οι ομορφότερές φωτογραφίες δεν είναι από κτίρια ή πολιτιστικά μνημεία αλλά από λιβάδια, δάση, παραλίες και βουνοπλαγιές με λουλούδια και φυτά.

Παρακάτω προτείνονται 5 προορισμοί σε ευρωπαϊκές χώρες στους οποίους θα έχετε την ευκαιρία να δείτε εκπληκτικά τοπία, άγρια ζώα και πουλιά αλλά και κομψές ευρωπαϊκές πόλεις, όχι μεγάλες παρά όμορφες.

Η λίμνη της Κωνσταντίας

Η λίμνη της Κωνσταντίας βρίσκεται ανάμεσα σε 3 χώρες (Γερμανία, Ελβετία, Αυστρία) και είναι η τρίτη μεγαλύτερη λίμνη της Ευρώπης. Για να δείτε όμως τα μοναδικής ομορφιάς τοπία της πρέπει να κάνετε το ταξίδι την άνοιξη. Το καλοκαίρι ο κόσμος γίνεται πολύ περισσότερος και τα νερά της λίμνης πιο βαλτώδη.



