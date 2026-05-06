Δέλτα Οκαβάνγκο: H υδάτινη καρδιά που χτυπά στην έρημο Καλαχάρι της Μποτσουάνα
Ένα θαύμα της φύσης στην άνυδρη γη της Μποτσουάνα.
Το παραδοσιακό κανό, το Μοκόρο, γλιστρά αθόρυβα πάνω στα νερά. Ακολουθεί τους υδάτινους δρόμους ανάμεσα στους παπύρους και τα νούφαρα. Υγρά μονοπάτια που έχουν λαξευτεί, όχι από ανθρώπινα χέρια, αλλά από το πέρασμα των ιπποπόταμων μέσα στην πυκνή βλάστηση. Ο οδηγός μας, όρθιος στο πίσω μέρος, κατευθύνει το σκαρί με ένα ξύλινο μακρύ κοντάρι που ακουμπά στον πυθμένα. Οι κινήσεις του είναι αρμονικές και ισορροπημένες. Τα νερά είναι τόσο κρυστάλλινα και διαυγή που τα νούφαρα μοιάζουν να επιπλέουν ανάμεσα στα σύννεφα.
Η άγρια ζωή αναπνέει δίπλα μας. Αφουγκραζόμαστε τους ρυθμικούς ήχους της. Δεν φοβόμαστε. Τους απολαμβάνουμε. Αφηνόμαστε στο υγρό στοιχείο, στο απαλό φως, στην αύρα της αφρικανικής φύσης. Στη μαγεία που αποπνέει το απέραντο βασίλειο του Οκαβάνγκο, ενός από τους σπάνιους μεγάλους ποταμούς που δεν φτάνουν στη θάλασσα. Ένα θαύμα της φύσης που δεν γνωρίζει σύνορα, όταν όμως συναντά την έρημο, παραδίδεται και χάνεται μέσα στην αγκαλιά της.
Το Δέλτα του Οκαβάνγκο είναι μια αχανής βαλτώδης έκταση, μία από τις πιο εντυπωσιακές εσωτερικές υγροτοπικές εκτάσεις του πλανήτη, ένα μωσαϊκό βιοποικιλότητας που πάλλεται μέρα και νύχτα, προσελκύοντας τα πιο εμβληματικά άγρια ζώα της Αφρικής.
