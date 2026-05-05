Προορισμοί υψηλής αξίας για τον ελληνικό τουρισμό το Νότιο Αιγαίο και η Αττική
Βελτίωση της ημερήσιας δαπάνης και άμβλυνση της εποχικότητας στα χαρακτηριστικά της εικόνας του ελληνικού τουρισμού το 2025.
Ο εισερχόμενος τουρισμός κατέγραψε το 2025 αξιόλογες επιδόσεις φθάνοντας 38 εκατ. αφίξεις (εξαιρουμένης της κρουαζιέρας) και εισπράξεις 22,6 δισ. ευρώ, με αύξηση 5,6% και 9,8% αντίστοιχα έναντι του 2024, και 21,2% και 27,9% έναντι του 2019.
Ωστόσο, η ανάλυση των στοιχείων που παρουσιάζει η νέα μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) «Εισερχόμενος Τουρισμός στην Ελλάδα 2025 – Εξελίξεις και Τάσεις σε σχέση με 2024 και 2019» αναδεικνύει μια πιο σύνθετη εικόνα. Παράλληλα με θετικές τάσεις, όπως η βελτίωση της ημερήσιας δαπάνης, η άμβλυνση της εποχικότητας, η εδραίωση της Αθήνας ως city break προορισμού, η διασπορά των αγορών, η ανάπτυξη της αγοράς των ΗΠΑ, η ενίσχυση των προϊόντων MICE και κρουαζιέρας, καταγράφονται και προκλήσεις. Οι προκλήσεις αυτές αφορούν στη συρρίκνωση της Μέσης Διάρκειας Παραμονής – πλέον στις 6,1 διανυκτερεύσεις έναντι 7,4 το 2019 – η οποία συγκρατεί την ανάπτυξη των εισπράξεων σε ρυθμό ανάλογο με αυτόν των αφίξεων, στη διεύρυνση των ανισοτήτων μεταξύ τουριστικά ανεπτυγμένων και υπόλοιπων Περιφερειών, καθώς και σε σημάδια κόπωσης σε ορισμένες αγορές.
