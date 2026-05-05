Βερσαλλίες: Το ιδιωτικό βασιλικό δωμάτιο ανοίγει στο κοινό μετά από 40 χρόνια αποκατάστασης
Βερσαλλίες: Το ιδιωτικό βασιλικό δωμάτιο ανοίγει στο κοινό μετά από 40 χρόνια αποκατάστασης
Ένα ροκοκό υπερθέαμα συμπληρώνει την εμπειρία επίσκεψης στο ανάκτορο της ύψιστης πολυτέλειας και μεγαλοπρέπειας.
H μεγαλοπρέπειά του, ασύλληπτη για τα δεδομένα της εποχής και αξεπέραστη στην πορεία της ιστορίας, προκαλούσε θαυμασμό και δέος, ακτινοβολώντας τη λάμψη του «Βασιλιά Ήλιου» και υπογραμμίζοντας την απόλυτη δύναμη του Γάλλου μονάρχη. Ταυτόχρονα, όμως, η υπερβολική χλιδή, οι σκανδαλώδεις δαπάνες και η αλόγιστη σπατάλη σόκαραν και δικαιολογημένα επέφεραν την οργή του λαού. Όπως συχνά συμβαίνει, η ύβρις έχει το τίμημά της και στο εκθαμβωτικότερο βασιλικό ανάκτορο της Ευρώπης εκτυλίχθηκε, με σκληρό αλλά ίσως αναμενόμενο τρόπο, μία από τις δραματικότερες πράξεις της Γαλλικής Επανάστασης.
Η ιστορική πορεία των εξαθλιωμένων γυναικών και η πολιορκία του παλατιού τον Οκτώβριο του 1789, η αναγκαστική φυγή της βασιλικής οικογένειας από το ανάκτορο και οι ακόλουθες λεηλασίες και κατασχέσεις, σήμαναν το τέλος μιας ολόκληρης εποχής και άφησαν το περίφημο Château de Versailles στην ίδια άθλια κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει ο αγανακτισμένος γαλλικός λαός.
Με τη μετατροπή του σε «Μουσείο Γαλλικής Ιστορίας» το 1837 και την ανάδειξή του σε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO σχεδόν ενάμιση αιώνα αργότερα, το Ανάκτορο των Βερσαλλιών συνεχίζει να θαμπώνει τους περίπου 10 εκατομμύρια επισκέπτες που συγκεντρώνει κάθε χρόνο. Και από τη φετινή άνοιξη, προσφέρει μια ακόμη συναρπαστική εμπειρία: τη δυνατότητα να επισκεφθεί κανείς τον πιο προσωπικό χώρο των Ιδιωτικών Διαμερισμάτων του βασιλιά, για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία του.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Η ιστορική πορεία των εξαθλιωμένων γυναικών και η πολιορκία του παλατιού τον Οκτώβριο του 1789, η αναγκαστική φυγή της βασιλικής οικογένειας από το ανάκτορο και οι ακόλουθες λεηλασίες και κατασχέσεις, σήμαναν το τέλος μιας ολόκληρης εποχής και άφησαν το περίφημο Château de Versailles στην ίδια άθλια κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει ο αγανακτισμένος γαλλικός λαός.
Με τη μετατροπή του σε «Μουσείο Γαλλικής Ιστορίας» το 1837 και την ανάδειξή του σε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO σχεδόν ενάμιση αιώνα αργότερα, το Ανάκτορο των Βερσαλλιών συνεχίζει να θαμπώνει τους περίπου 10 εκατομμύρια επισκέπτες που συγκεντρώνει κάθε χρόνο. Και από τη φετινή άνοιξη, προσφέρει μια ακόμη συναρπαστική εμπειρία: τη δυνατότητα να επισκεφθεί κανείς τον πιο προσωπικό χώρο των Ιδιωτικών Διαμερισμάτων του βασιλιά, για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία του.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα