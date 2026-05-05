Ένας οδηγός εμπειριών για το Κεντρικό Πήλιο: Προορισμός τεσσάρων εποχών με χωριά που μαγεύουν
Χάνια-Τσαγκαράδα-Μούρεσι-Νταμούχαρη-Αη Γιάννης: Μια πλευρά του Πηλίου όπου μπορείτε να κάνετε διακοπές όλο τον χρόνο.
Πηλιορείτικα χωριά αναπαύονται στις πλαγιές μέσα στα καστανοδάση, τις οξιές και τα πλατάνια απόλυτα εναρμονισμένα στο περιβάλλον. Παλιές εκκλησίες, κρήνες, σκιερές πλατείες, καφέ, παραδοσιακές ταβέρνες, ξενώνες και ξενοδοχεία όλων των κατηγοριών σας υποδέχονται σε κάθε προορισμό. Το καλοκαίρι, βουνό και θάλασσα κάνουν το Πήλιο ακόμη πιο ιδανικό: όσοι δεν αντέχουν τη ζέστη απολαμβάνουν τη δροσιά μένοντας στους ορεινούς ξενώνες κι ύστερα κατηφορίζουν για μπάνιο στις παραλίες.
Το περπάτημα είναι μέρος του καθημερινού προγράμματος -για πολλούς ακόμη και ο βασικός λόγος για να έρθουν εδώ. Μονοπάτια και πετρόκτιστα καλντερίμια διασχίζουν τα πυκνά δάση αποκαλύπτοντας βήμα βήμα τις απίστευτες ομορφιές του εύφορου τόπου και την τέχνη των παλιών μαστόρων που τα έφτιαξαν. Οι ασφαλτόδρομοι που ελίσσονται διαρκώς στις πλαγιές του βουνού αναδεικνύουν κάθε τόσο όλο και ωραιότερα σημεία θέας.
