Ιδιωτικότητα, το νέο πρόσωπο της ευεξίας: Το μοντέλο που αναδύεται στη Νέα Υόρκη
Οι προοπτικές για τον κλάδο της φιλοξενίας στη νέα εποχή της ιδιωτικής ευεξίας.
Η ευεξία, για αρκετό καιρό, συνδέθηκε με λέξεις όπως κοινότητα, συμμετοχή, ομαδικές πρακτικές και κοινωνική αλληλεπίδραση. Λέσχες μελών, ομαδικά μαθήματα, κοινόχρηστα spa και κόμβοι ευεξίας έχτισαν μια ολόκληρη κουλτούρα γύρω από τη συλλογική εμπειρία. Τώρα, όμως, ένα διαφορετικό αίτημα μοιάζει να βγαίνει όλο και πιο καθαρά στην επιφάνεια, η ανάγκη για χρόνο χωρίς περισπασμούς, χωρίς κοινόχρηστους χώρους, χωρίς υποχρεωτική κοινωνικότητα.
Σε αυτό ακριβώς το σημείο πατά και το SAINT, ένα νέο μοντέλο ιδιωτικής ευεξίας που έκανε την εμφάνισή του στο Τσέλσι της Νέας Υόρκης. Αντί να προτείνει ακόμη έναν χώρο συνάντησης, επενδύει στην εμπειρία του να μένει κανείς μόνος. Ο επισκέπτης μπορεί να κλείσει έναν ιδιωτικό χώρο με σάουνα και λουτρό πάγου για μία ώρα ή και περισσότερο, χωρίς να μοιράζεται τις εγκαταστάσεις με άλλους επισκέπτες. Η πρόταση είναι απλή, αλλά η λογική της λέει πολλά για το πού κατευθύνεται σήμερα ένα κομμάτι της ευεξίας.
